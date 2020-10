Sąd skazał Marka M. na półtora roku więzienia, prokurator generalny chce kasacji

Chodzi o przyjętą przez sądy kwalifikację, za który skazano M. Sąd apelacyjny zaaprobował stanowisko sądu okręgowego, według którego M. ponosi odpowiedzialność za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, za co grozi do trzech lat więzienia. Tymczasem prokuratura zarzucała M. w akcie oskarżenia usiłowanie doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie jej w błąd za co grozi do ośmiu lat więzienia.