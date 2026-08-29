Praga Północ To rozwiązanie usprawni pracę motorniczych, ale wcześniej blisko miesiąc utrudnień Oprac. Dariusz Gałązka |

Tramwaje wróciły w Aleje Jerozolimskie Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie

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Tramwajarze zapowiedzieli, że od poniedziałku 31 sierpnia do 20 września będą pracować przy Zajezdni Praga.

"Wymienimy i przebudujemy rozjazdy na przejściu międzytorowym na wysokości ul. Wojnickiej. Rozjazdy zostaną wyposażone w sterowanie radiowe. Dzięki temu motorniczowie nie będą musieli w tym miejscu ręcznie przestawiać zwrotnic, co usprawni ruch" - wyjaśnili w komunikacie.

Dwie linie na skróconej trasie

Do 20 września tramwaje linii 7 będą dojeżdżały tylko do przystanku Wojnicka, a w stronę Ochoty zabiorą pasażerów z przystanku przy Dworcu Wschodnim. Natomiast linia 13 zakończy bieg na przystanku Dworzec Wschodni.

Między Kawęczyńską-Bazyliką a Dworcem Wschodnim będą jeździły autobusy linii Z-7. Zamknięte będzie skrzyżowanie Kawęczyńskiej i Wojnickiej. Przejadą tędy tylko mieszkańcy. Zamknięty odcinek będzie można ominąć ulicami: Łochowską, Siedlecką i Otwocką.

Tramwajarze zapowiedzieli prace torowe na Pradze Północ Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie