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Praga Północ

To rozwiązanie usprawni pracę motorniczych, ale wcześniej blisko miesiąc utrudnień

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Tramwajarze zapowiedzieli prace torowe na Pradze Północ
Tramwaje wróciły w Aleje Jerozolimskie
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie
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Przez prawie miesiąc wyłączona z ruchu będzie pętla tramwajowa przy ulicy Kawęczyńskiej na Pradze Północ. Tramwaje będą kursować na skróconej trasie.

Tramwajarze zapowiedzieli, że od poniedziałku 31 sierpnia do 20 września będą pracować przy Zajezdni Praga.

"Wymienimy i przebudujemy rozjazdy na przejściu międzytorowym na wysokości ul. Wojnickiej. Rozjazdy zostaną wyposażone w sterowanie radiowe. Dzięki temu motorniczowie nie będą musieli w tym miejscu ręcznie przestawiać zwrotnic, co usprawni ruch" - wyjaśnili w komunikacie.

Dwie linie na skróconej trasie

Do 20 września tramwaje linii 7 będą dojeżdżały tylko do przystanku Wojnicka, a w stronę Ochoty zabiorą pasażerów z przystanku przy Dworcu Wschodnim. Natomiast linia 13 zakończy bieg na przystanku Dworzec Wschodni.

Między Kawęczyńską-Bazyliką a Dworcem Wschodnim będą jeździły autobusy linii Z-7. Zamknięte będzie skrzyżowanie Kawęczyńskiej i Wojnickiej. Przejadą tędy tylko mieszkańcy. Zamknięty odcinek będzie można ominąć ulicami: Łochowską, Siedlecką i Otwocką.

Tramwajarze zapowiedzieli prace torowe na Pradze Północ
Tramwajarze zapowiedzieli prace torowe na Pradze Północ
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
TramwajRemonty i utrudnienia w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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