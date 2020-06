Prace w modlitewni "uratowały świadka historii"

Dobudówka do nieistniejącej już osiemnastowiecznej oficyny pochodzi z lat 60. XIX wieku. Jak przypomina Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, do drugiej wojny światowej funkcjonowała w niej żydowska modlitewnia.

Namalowane w 1933, odkryte w 1966 roku

"Głównym sprawcą zniszczeń woda"

Prace ratunkowe trwały cztery miesiące

Dlatego - jak wskazuje konserwator - konieczna była jak najszybsza ochrona malowidła oraz zdjęcie oryginałów ze ściany. Po wstępnych zabiegach zabezpieczających przystąpiono do odseparowania polichromii od podłoża. Pocięto ją na mniejsze fragmenty za pomocą tarczy diamentowej i po oderwaniu od wątku ceglanego, odpowiednio ponumerowane odkładano do dalszych zabiegów.

"Po dokonaniu wszystkich niezbędnych prac konserwatorskich wyciętych fragmentów, umieszczono je na zastępczym podłożu z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z profili metalowych. Następnie całość zamontowano na stelażu i przytwierdzono do ściany w pierwotnym miejscu. Prace ratunkowe trwały od listopada 2019 roku do marca 2020 roku" - wyjaśnia konserwator.

"Konserwacja uratowała świadka historii"

Przeprowadzone prace to pierwszy etap działań ratunkowych zachowanego tylko we fragmencie malowidła. Jak zaznacza konserwator, kolejnym będzie wykonanie retuszy warstwy malarskiej oraz rekonstrukcja fragmentów, co do których istnieje wiarygodny przekaz, jak wyglądały pierwotnie. Centralna część malowidła, stanowiąca około połowy dekoracji malarskiej, nie zachowała się. Wobec braku wzoru do rekonstrukcji, fragment ten zostanie zamalowany farbą w odpowiednio dobranym, neutralnym kolorze, co pozwoli na optyczne dopełnienie kompozycji.