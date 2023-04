W busie miał pół miliona nielegalnych papierosów

Policjanci ze stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą wykonywali ustalenia operacyjne w związku z informacją o osobie, która może posiadać duże ilości nielegalnych papierosów.

Z towarem trafił do komendy

Zatrzymany mężczyzna trafił do komendy przy ulicy Jagiellońskiej. Tam też oględzinom poddano busa i zabezpieczone papierosy. Okazało się, że jest ich 508 tysięcy.

- Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją północnopraskiej komendy wykonywali dalsze czynności procesowe związane z zatrzymaniem 52-latka. Analiza, którą przeprowadzili wykazała, że uszczuplenie na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego wynosi ponad 620 tysięcy złotych – dodaje kom. Paulina Onyszko.

Zarzuty i groźba wysokiej grzywny

Za to przestępstwo grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych, kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie.

Grzywna jest ustalana w stawkach dziennych - najniższa to 10, a najwyższa 720. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać 400-krotności tej części. W pierwszej połowie 2023 r. najniższa stawka dzienna wynosi 116,33 zł, a najwyższa 46 532 zł. A to oznacza, że maksymalna grzywna może wynosić od 83 tysięcy 756,60 złotego do 33 milionów 503 tysięcy i 40 złotych.