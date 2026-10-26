Praga Północ Powstał skwer, zabytkowy mur wymaga remontu. Koszt to 1,5 miliona złotych

Zabytkowe ogrodzenie skweru przy ulicy Markowskiej wymaga remontu Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

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Sprawą zainteresował się dzielnicowy radny Krzysztof Michalski (Porozumienie dla Pragi), który zwrócił uwagę na zły stan ogrodzenia. - Z muru wykruszają się cegły, metalowe bramy są niszczone przez wandali. A przecież tam na stalowych przęsłach są ślady po kulach. Skwer miasto zrobiło, teraz czas na ogrodzenie - powiedział.

Napisał też w tej sprawie interpelację, w której zaznaczył, że od kilku lat takie zadanie inwestycyjne jest w budżecie Zarządu Zieleni, ale do dziś nie rozpoczęto prac.

Zabytkowe ogrodzenie skweru przy ulicy Markowskiej wymaga remontu Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Szacowany koszt to około 1,5 miliona złotych

Rzeczniczka Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska poinformowała, że w budżecie nie ma pieniędzy na remont zabytkowego ogrodzenia skweru Markowska.

- W sprawie pozyskania dodatkowego finansowania pod koniec sierpnia zwróciliśmy się do Biura Polityki Lokalowej z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków z Gminnego Programu Rewitalizacji Dzielnicy Praga-Północ. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Szacowany koszt modernizacji ogrodzenia wynosi około 1,5 miliona złotych - dodała.

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

- Mur wymagający renowacji jest fragmentem jednolitego ogrodzenia otaczającego skwer i centrum "Koneser" od strony ulic Ząbkowskiej i Markowskiej. Od strony Ząbkowskiej i część od strony Markowskiej wygląda na odnowioną. Stanowi to większość ogrodzenia. Wizualnie wskazujący na potrzebę renowacji jest około 70-metrowy fragment od ulicy Markowskiej. Na tym odcinku mur w wielu miejscach ma ubytki, sypie się, jest pokruszony i spięty siatką - opisał.

Część pofabrycznego kompleksu

Utworzony w 2024 r. skwer przy ul. Markowskiej znajduje się na terenie zespołu pofabrycznego dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek "Koneser", wpisanego do rejestru zabytków w 1988 r. jako przykład przemysłowej zabudowy Warszawy z przełomu XIX i XX w.

Ulica Markowska na wysokości skweru jest śladem po usypanych w 1770 r. Wałach Lubomirskiego. Wysokie na 170 centymetrów wały miały chronić przed zagrożeniem epidemii dżumy, która szczęśliwie nie dotarła wówczas do Polski. Zlikwidowano je dopiero w 1875 r.

W latach 1895-1897 powstały najstarsze zabudowania Wytwórni. Na terenie obecnego skweru stał budynek, w którym znajdowało się pierwsze z warszawskich ujęć wody oligoceńskiej. W latach 1919-1945 w czasach świetności Wytwórni woda oligoceńska czerpana była z głębokości 260 m i wykorzystywana do produkcji wódek Luksusowej i Wyborowej oraz Żytniej. Z ujęcia wielokrotnie też korzystali mieszkańcy Pragi, np. po wysadzeniu przez Rosjan w 1915 r. mostu Kierbedzia, pod którym przebiegały z lewobrzeżnej części miasta na Pragę rury warszawskich wodociągów. Po wybuchu II wojny światowej ograniczono produkcję alkoholu, a finalnie w 1944 r. wstrzymano produkcję.

W latach powojennych upaństwowiony kompleks podupadł, a zabudowania ulegały zniszczeniu. W latach 90. w budynku uruchomiono ogólnodostępne ujęcie studni oligoceńskiej. Służyła ona okolicznym mieszkańcom do 2016 roku, kiedy zlikwidowano budynek wraz z ujęciem wody. W latach 2006-2019 prywatny inwestor przekształcił pofabryczny teren w nowoczesny kompleks mieszkalno-biurowo-handlowy – Centrum Praskie "Koneser", z zachowaniem historycznej tkanki dawnych zabudowań.