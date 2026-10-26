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Praga Północ

Powstał skwer, zabytkowy mur wymaga remontu. Koszt to 1,5 miliona złotych

Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Zabytkowe ogrodzenie skweru przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
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W ramach budżetu obywatelskiego przy skrzyżowaniu ulic Markowskiej i Ząbkowskiej powstał zielony skwer z fontanną. Miejsce otoczone jest zabytkowym, ceglanym murem, który wymaga naprawy. Koszt prac to około 1,5 miliona złotych. Zarząd Zieleni nie ma na to pieniędzy. Zwrócił się o dofinansowanie do dzielnicy Praga-Północ. 

Sprawą zainteresował się dzielnicowy radny Krzysztof Michalski (Porozumienie dla Pragi), który zwrócił uwagę na zły stan ogrodzenia. - Z muru wykruszają się cegły, metalowe bramy są niszczone przez wandali. A przecież tam na stalowych przęsłach są ślady po kulach. Skwer miasto zrobiło, teraz czas na ogrodzenie - powiedział.

Napisał też w tej sprawie interpelację, w której zaznaczył, że od kilku lat takie zadanie inwestycyjne jest w budżecie Zarządu Zieleni, ale do dziś nie rozpoczęto prac.

Zabytkowe ogrodzenie skweru przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Zabytkowy mur przy skwerze przy ulicy Markowskiej wymaga remontu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Szacowany koszt to około 1,5 miliona złotych

Rzeczniczka Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska poinformowała, że w budżecie nie ma pieniędzy na remont zabytkowego ogrodzenia skweru Markowska.

- W sprawie pozyskania dodatkowego finansowania pod koniec sierpnia zwróciliśmy się do Biura Polityki Lokalowej z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków z Gminnego Programu Rewitalizacji Dzielnicy Praga-Północ. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Szacowany koszt modernizacji ogrodzenia wynosi około 1,5 miliona złotych - dodała.

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

- Mur wymagający renowacji jest fragmentem jednolitego ogrodzenia otaczającego skwer i centrum "Koneser" od strony ulic Ząbkowskiej i Markowskiej. Od strony Ząbkowskiej i część od strony Markowskiej wygląda na odnowioną. Stanowi to większość ogrodzenia. Wizualnie wskazujący na potrzebę renowacji jest około 70-metrowy fragment od ulicy Markowskiej. Na tym odcinku mur w wielu miejscach ma ubytki, sypie się, jest pokruszony i spięty siatką - opisał.

Część pofabrycznego kompleksu

Utworzony w 2024 r. skwer przy ul. Markowskiej znajduje się na terenie zespołu pofabrycznego dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek "Koneser", wpisanego do rejestru zabytków w 1988 r. jako przykład przemysłowej zabudowy Warszawy z przełomu XIX i XX w.

Ulica Markowska na wysokości skweru jest śladem po usypanych w 1770 r. Wałach Lubomirskiego. Wysokie na 170 centymetrów wały miały chronić przed zagrożeniem epidemii dżumy, która szczęśliwie nie dotarła wówczas do Polski. Zlikwidowano je dopiero w 1875 r.

W latach 1895-1897 powstały najstarsze zabudowania Wytwórni. Na terenie obecnego skweru stał budynek, w którym znajdowało się pierwsze z warszawskich ujęć wody oligoceńskiej. W latach 1919-1945 w czasach świetności Wytwórni woda oligoceńska czerpana była z głębokości 260 m i wykorzystywana do produkcji wódek Luksusowej i Wyborowej oraz Żytniej. Z ujęcia wielokrotnie też korzystali mieszkańcy Pragi, np. po wysadzeniu przez Rosjan w 1915 r. mostu Kierbedzia, pod którym przebiegały z lewobrzeżnej części miasta na Pragę rury warszawskich wodociągów. Po wybuchu II wojny światowej ograniczono produkcję alkoholu, a finalnie w 1944 r. wstrzymano produkcję.

W latach powojennych upaństwowiony kompleks podupadł, a zabudowania ulegały zniszczeniu. W latach 90. w budynku uruchomiono ogólnodostępne ujęcie studni oligoceńskiej. Służyła ona okolicznym mieszkańcom do 2016 roku, kiedy zlikwidowano budynek wraz z ujęciem wody. W latach 2006-2019 prywatny inwestor przekształcił pofabryczny teren w nowoczesny kompleks mieszkalno-biurowo-handlowy – Centrum Praskie "Koneser", z zachowaniem historycznej tkanki dawnych zabudowań.

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ZabytkiHistoria Warszawy
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