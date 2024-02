Ogrodzenie przy nowej hali. "Łapacz śmieci", który "trwale kształtuje przestrzeń publiczną"

Przy nowej hali sportowej przy Białostockiej stanęło metalowe ogrodzenie, które od elewacji oddzielają centymetry. Urząd dzielnicy we wpisie w mediach społecznościowych wyjaśnił, że to element "kształtujący przestrzeń publiczną" i jest konieczny ze względu na zapis w pozwoleniu na inwestycję.

Koszt inwestycji to 15 milionów złotych, wykonawca prace powinien zakończyć do końca marca.

Zamontowano "łapacz śmieci"

Przedstawiciele organizacji "Dla Pragi" we wpisie w mediach społecznościowych zamieścili zdjęcia wraz z opisem.

"Przy jednej inwestycji praskich włodarzy, którą uwielbiają obfotografowywać, zamontowano innowacyjne rozwiązanie, tzw. łapacz śmieci. Warto zobaczyć to cudo na własne oczy" – napisali aktywiści.

"Co za bubel?", "Projekt sprzedany, ogrodzenie sprzedane, za robotę zapłacone", "Byłem przekonany, że to tam stoi i czeka na montaż w innym miejscu" - to treść niektórych wpisów.