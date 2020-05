Kończą się remonty dwóch praskich zabytków. Wprowadzi się tam "kultura"

Pałacyk Konopackiego przy Strzeleckiej 11/13 to budynek z lat 60. XIX wieku. - Jego remont prowadzony jest według zaleceń konserwatora zabytków. Budynek jest już otynkowany, zostały odtworzone dekoracyjne gzymsy od strony ulic Strzeleckiej i Środkowej. Od strony dziedzińca prace te są wykonane w 70 procentach. Zamontowano stolarkę okienną wraz z obróbkami blacharskimi – informuje Karolina Gałecka rzeczniczka ratusza.

Jak dodaje, dzięki analizie porównawczej wiadomo, jaki kolor budynek miał w przeszłości. - Barwa farby została zaakceptowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pod koniec kwietnia wykonawca rozpocznie przygotowania do malowania elewacji budynku – opisuje.

"Rozległy zakres prac"

We wnętrzach pałacyku wykonywane są roboty instalacyjne: sanitarne, hydrauliczne i elektryczne. Rozpoczęto prace tynkarskie w piwnicach, na parterze i pierwszym piętrze. Trwa montaż instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W przyszłym tygodniu planowane jest zakładanie wentylacji mechanicznej. Została też wzmocniona konstrukcja więźby dachowej. Rozpoczęto układanie warstw podposadzkowych wraz z posadzką betonową.

Rozebrano klatki schodowe i drewniane podłogi; parapety, progi, ościeżnice okienne i drzwiowe zostały zdemontowane, a ściany osuszone. Po zakończeniu remontu w pałacyku będzie działał dom kultury, w którym ma być prowadzony między innymi klub seniora, sale wystawowe i taneczne, pracownię kulinarną, mody i szycia. Planowany termin zakończenia modernizacji pałacyku Konopackiego to IV kwartał 2020 roku. Koszt remontu wynosi 21,6 mln zł.

Teatr lalek na Pradze

W łazienkach - w których częściowo jest już biały montaż - i na klatkach schodowych ułożone zostały glazury i gresy. W szybach windowych i w głównym hallu teatru zamontowano już dźwigi osobowe; ten w hallu na specjalnej konstrukcji stalowej. Fasada budynku jest przygotowywana do położenia drugiej warstwy farby, trwają prace przy porządkowaniu terenu, układane są krawężniki.

Po remoncie na Jagiellońską 28 powróci Teatr Baj. Powstał w 1928 r. na warszawskim Żoliborzu i jest najstarszym teatrem lalek dla dzieci w Polsce. Pod tym samym adresem, tak jak poprzednio, będzie działało przedszkole. Termin zakończenia inwestycji to przełom lipca i sierpnia tego roku. Udostępnienie obiektu docelowym użytkownikom i rozpoczęcie działalności przedszkola planowane jest we wrześniu 2020 roku. Koszt remontu przy Jagiellońskiej 28 to 31,5 mln zł.