"Cudowna wiadomość. Półtora tygodnia temu w warszawskim zoo przyszedł na świat kanczyl jawajski, jedno z najmniejszych kopytnych zwierząt na świecie. Maluszek rośnie zdrowo i ma się świetnie, choć wielki raczej nie urośnie" - poinformował stołeczny ogród zoologiczny. "Jest przepiękny i niezwykle uroczy, a spotkacie go w naszej Ptaszarni".

Imię do wylicytowania w aukcji WOŚP

Z narodzinami kanczyla wiąże się także wyjątkowa inicjatywa. W ramach aukcji WOŚP będzie można wylicytować nadanie mu imienia.

"Nie znamy jeszcze płci, dlatego zwycięzca wybierze dowolne imię, które będzie pasować zarówno do chłopca, jak i do dziewczynki" - napisali pracownicy zoo, którzy zachęcają, by swoje propozycje wpisywać w komentarzach.

W warszawskim zoo przyszedł na świat kanczyl jawajski Źródło: Warszawskie zoo

Ma "nogi cienkie jak ołówek"

To kolejny kanczyl w warszawskim zoo. Pierwszy urodził się w grudniu 2021 roku, drugi w sierpniu 2023. Kanczyl bywa też nazywany myszojeleniem. Dorosły osobnik tego gatunku waży zaledwie 1,5-2 kg, a "jego nogi są cienkie jak ołówek". W naturze te zwierzęta są bardzo trudne do obserwacji, żywią się głównie roślinami, choć zdarza im się też uzupełnić dietę o drobne bezkręgowce.

"Choć wyglądają delikatnie, potrafią się bronić: mają ostre kły. Wydają dźwięki przypominające płacz, a racicami mogą uderzać o ziemię aż siedem razy na sekundę" - wyjaśniło zoo.

Kanczyle w naturalnym środowisku zamieszkują gęste lasy Azji Południowo-Wschodniej.

