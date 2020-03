Zamknęli porodówkę w Szpitalu Praskim. Inflancka zaoferowała pomoc

Jak podkreśla, zakres tej decyzji został określony przez inspekcję sanitarną, którą powiadomiono o przypadku zakażenia i badała, w jakim stopniu ta osoba mogła mieć kontakt z personelem i pacjentami. Próbowaliśmy dopytać o to rzeczniczkę Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Na razie nie udało nam się jednak uzyskać odpowiedzi.

"Działanie prewencyjne"

Z kolei na profilu Szpitala Praskiego w mediach społecznościowych w poniedziałek wieczorem pojawił się komunikat o wstrzymaniu pracy, ale jedynie bloku porodowego. Zaznaczono w nim, że jest to działanie prewencyjne "w związku z podejrzeniem kontaktu z koronawirusem".

"Dzięki współpracy i deklaracji Dyrekcji Szpitala Inflancka czeka on na pacjentki, które planowały poród w Praskim. O wznowieniu normalnej pracy - mamy nadzieje szybko - poinformujemy" - zaznaczono.

W wyjaśnieniu tej sytuacji nie pomógł telefon do szpitala. Po rozmowie z lekarzem dyżurnym oddziału ginekologiczno-położniczego zostaliśmy odesłani do dyrekcji placówki. Dyrektor do spraw medycznych oraz dyrektor nadzorująca pracę pielęgniarek i położnych nie odebrali naszych telefonów.