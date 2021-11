Szpital Praski placówką covidową. Miasto odwołało się od decyzji ministra zdrowia

Docelowo ponad 270 miejsc dla pacjentów z koronawirusem

Do decyzji ministerstwa odniosła się też na Facebooku Renata Kaznowska. Do wpisu zastępczyni prezydenta stolicy załączyła skan decyzji ministra zdrowia skierowanej do władz Szpitala Praskiego. Resort zdrowia informuje w nim, że szpital ma od dnia doręczenia decyzji do 7 listopada przygotować 142 łóżka dla chorych na COVID-19, w tym pięć łóżek intensywnej terapii. Od 8 do 14 listopada mają to być 204 łóżka, w tym 12 łóżek intensywnej terapii, a od 15 listopada do odwołania w Polsce stanu epidemii 271 łóżek, w tym 22 łóżka intensywnej terapii. Wiceprezydent podkreśliła, że władze stolicy nie zgadzają się "na pełnienie funkcji de facto szpitala tymczasowego", gdyż instalacja tlenowa nie obsłuży 271 pacjentów tlenowych.