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Praga Północ

Kolejarze podpisali umowę na modernizację stacji Warszawa Wschodnia

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Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja)
"Ogłaszamy wielki przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PKP PLK
W piątek, 12 czerwca spółka PKP PLK podpisała z firmą Torpol umowę na modernizację stacji Warszawa Wschodnia. Kontrakt opiewa na kwotę prawie trzech miliardów złotych. Prace mają potrwać do 2029 roku.

Inwestycja obejmie przebudowę siedmiu peronów, które zostaną w całości zadaszone, a ich wysokość ujednolicona. Zostaną wyposażone w windy i schody ruchome. Informacje o rozkładzie jazdy będą dostępne na wyświetlaczach. Wybudowanych zostanie także 46 kilometrów torów, 57 kilometrów sieci trakcyjnej i 170 rozjazdów, wszystko, by podnieść przepustowość linii.

Przebudowa stacji zostanie podzielona na dwa główne etapy:

· Etap I – modernizacja peronów 1-4 wraz z torami,

· Etap II – modernizacja peronów 5-7 wraz z torami.

Szczegóły prac

W trakcie modernizacji peronów 1-4 ruch pociągów dalekobieżnych na stacji Warszawa Wschodnia będzie częściowo wstrzymany. Pociągi jadące w kierunku Terespola oraz niektóre pociągi do Lublina będą rozpoczynać i kończyć bieg na peronie 5. Pozostałe będą odjeżdżać ze stacji Warszawa Gdańska oraz Warszawa Główna. Wybrane pociągi Intercity będą mogły korzystać z peronów i torów przeznaczonych dla ruchu podmiejskiego.

Z kolei w czasie modernizacji peronów 5-7 pociągi podmiejskie pojadą z Warszawy Wschodniej przez bajpas na Warszawie Stadion i dalej przez Warszawę Powiśle i Śródmieście, a pociągi dalekobieżne nadal będą korzystać ze stacji Warszawa Gdańska.

Zmodernizowane zostaną wszystkie trzy istniejące przejścia podziemne. W zachodnim tunelu (tym od strony Wisły) powstanie ścieżka rowerowa. Dojście na perony zapewnią schody tradycyjne, a na perony 1,2,3,4 również ruchome. Z kolei w przejściu wschodnim– schody ruchome zapewnią dojście na perony 5, 6 i 7, a schody tradycyjne na perony 1, 2, 3 i 4.

Istniejące przejścia podziemne zostaną połączone nowym tunelem dla pieszych pod peronem 6, co umożliwi wygodniejsze poruszanie się po stacji oraz dojście do ulicy Tysiąclecia. Dojście na pociągi ułatwią również windy: 4 zostaną zamontowane w przejściu środkowym, 7 w przejściu wschodnim oraz 3 przy nowym łączniku, zapewniając dostęp na perony 5, 6 i 7.

Inwestycje towarzyszące

W ramach zadania przebudowa czeka także pobliski przystanek Warszawa Stadion, gdzie dobudowany zostanie tymczasowy peron, który będzie służył podróżnym do czasu zakończenia wszystkich prac na linii średnicowej. Powstanie również podziemny łącznik kolei z metrem, który pozwoli na przesiadkę bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Dzięki kolejowej inwestycji Warszawiacy zyskają także tunel drogowy z częścią pieszo-rowerową na wysokości Chodakowskiej, między Kijowską a Żupniczą (samorząd i kolej podzielą się kosztami).

Przebudowa Warszawy Wschodniej to także duże zmiany w systemie zarządzania ruchem kolejowym. Wybudowana zostanie estakada łącząca stację z linią nr 9. 29‑przęsłowy obiekt (o długości ponad 1600 m) pomieści dwa tory i usprawni prowadzenie ruchu kolejowego w kierunku Gdańska, Olsztyna i Legionowa. Powstanie również budynek nowego Lokalnego Centrum Sterowania. Wiadukty kolejowe nad ulicami Targową, Siwca i Zamoyskiego także zostaną wyremontowane.

Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja)
Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja)
Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja)
Źródło zdjęcia: PKP PLK
Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja)
Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja)
Źródło zdjęcia: PKP PLK
Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja)
Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja)
Źródło zdjęcia: PKP PLK
Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja)
Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja)
Źródło zdjęcia: PKP PLK
Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja)
Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja)
Źródło zdjęcia: PKP PLK

Prawie tysiąc pociągów dziennie

Przed organizowanym w Polsce i Ukrainie Euro 2012 Dworzec Wschodni przeszedł lifting. Wyremontowano główny pawilon od strony Kijowskiej i wybudowano dworzec autobusowy po stronie Lubelskiej. Odpuszczono natomiast to, co między nimi, czyli perony. Pozostały te stare, zadaszone tylko w niewielkiej części, niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami czy rodziców z wózkami przez brak wind i ruchomych schodów.

Przez Warszawę Wschodnią w ciągu doby przejeżdża przez prawie 1000 pociągów: 279 dalekobieżnych i 673 aglomeracyjnych.

Jak informuje w komunikacie spółka PKP PLK, termin rozpoczęcia modernizacji stacji "został skoordynowany z licznymi równolegle realizowanymi inwestycjami kolejowymi, drogowymi i miejskimi prowadzonymi na terenie Warszawy". Prace potrwają do 2029 roku.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PKP PLKInwestycje w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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