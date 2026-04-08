Praga Północ

"W 90 procentach te zwierzęta nie potrzebują ludzkiej pomocy"

Po raz czwarty startuje kampania edukacyjna "ZOOstaw, NIE porywaj"
25.04.2023 | "ZOOstaw, NIE porywaj!". Warszawskie zoo wystosowało ważny apel
Źródło: Maciej Mazur | Fakty TVN
Rusza miejska kampania "ZOOstaw, NIE porywaj!". Celem jest edukacja, jak właściwie i odpowiedzialnie postępować wobec młodych dzikich zwierząt - tak by udzielana pomoc była przemyślana i nie przynosiła szkody.

- Jako miasto stołeczne Warszawa mamy rozbudowaną strukturę, zaplecze edukacyjne i przede wszystkim fantastyczny personel, który każdego dnia pomaga zwierzętom trafiającym pod naszą opiekę oraz uczy mieszkańców, jak mądrze reagować w sytuacjach wymagających wsparcia dzikich gatunków. Prowadzimy ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt oraz liczne placówki edukacyjne, by trafiały do nas tylko te zwierzęta, które naprawdę potrzebują pomocy - powiedziała dyrektorka ds. Zielonej Warszawy Magdalena Młochowska.

Po raz czwarty startuje kampania edukacyjna "ZOOstaw, NIE porywaj"
Po raz czwarty startuje kampania edukacyjna "ZOOstaw, NIE porywaj"
Źródło: Agnieszka Pietrzak/Lasy Miejskie

W większości przypadków pomoc nie jest potrzebna

Każdej wiosny strażnicy miejscy otrzymują setki zgłoszeń dotyczących rzekomo porzuconych ptaków i ssaków. Specjaliści podkreślają jednak, że w większości przypadków interwencja człowieka nie jest potrzebna. Młode zwierzęta pozostają pod opieką swoich rodziców, którzy często przebywają poza zasięgiem wzroku ludzi.

- Wiosną liczba zgłoszeń do pomocy "porzuconym", młodym zwierzętom zauważalnie rośnie. W 90 procentach te zwierzęta nie potrzebują ludzkiej pomocy - podkreśliła Magdalena Nowak ze stołecznej straży miejskiej. - Osoba zgłaszająca usłyszy od operatora numeru 986 kilka pytań, których celem jest ustalenie, czy mamy do czynienia ze zwierzęciem zagrożonym, czy też młodym uczącym się życia. Empatia i wrażliwość mieszkańców bardzo nas cieszy, niemniej bardzo często najlepszym, co możemy zrobić, jest pozostawienie zauważonego młodego zwierzęcia w miejscu, gdzie pozostawili je rodzice - dodała.

Kampania edukacyjna "ZOOstaw, NIE porywaj"
Kampania edukacyjna "ZOOstaw, NIE porywaj"
Źródło: UM Warszawa

Nauka w naturalnym środowisku

Do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa w zeszłym roku przyjęto 1832 zwierzęta. Niestety, zbyt pochopna reakcja, nawet z najlepszymi intencjami, może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Zabrane z naturalnego środowiska młode często nie uczą się podstawowych zachowań potrzebnych do przeżycia, a niepotrzebna interwencja to zabranie im szansy na prawidłowy rozwój.

- W Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa prowadzona jest specjalistyczna opieka nad chorymi oraz osieroconymi zwierzętami. Każdego roku trafia tam ponad tysiąc dzikich pacjentów. Wiosną, gdy coraz więcej osób korzysta ze spacerów wśród terenów zielonych, przypada również okres narodzin młodych zwierząt. Niestety, część z nich bywa niepotrzebnie zabierana z naturalnego środowiska przez ludzi, którzy chcą im pomóc. W rzeczywistości takie działanie może bardzo im zaszkodzić - powiedział zastępca dyrektora ds. technicznych w Lasach Miejskich Błażej Dałek.

Po raz czwarty startuje kampania edukacyjna "ZOOstaw, NIE porywaj"
Po raz czwarty startuje kampania edukacyjna "ZOOstaw, NIE porywaj"
Źródło: Szymon Pulcyn/UM Warszawa

Kampanię prowadzą wspólnie: warszawskie zoo, Lasy Miejskie, stołeczna straż miejska, a także Kampinoski Park Narodowy, Piaseczno oraz piaseczyńska straż miejska.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Agnieszka Pietrzak/Lasy Miejskie

