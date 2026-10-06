Praga Północ Zaplanowana egzekucja w praskiej restauracji. Wyrok po latach od zbrodni Oprac. Katarzyna Kędra |

Policja zatrzymała podejrzanych o zbrodnię sprzed lat (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: KSP

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Proces w tej sprawie ruszył w styczniu 2025 roku. Na ławie oskarżonych zasiedli Jakub G., ps. Kuba, Jacek G., ps. Gałus oraz Konrad A., ps. Gonzo.

Prokuratura oskarżyła ich o to, że wspólnie i w porozumieniu dokonali zabójstwa Krzysztofa K., ps. Hiszpan, oddając 10 strzałów z broni palnej.

Z kolei Konrad A., ps. Gonzo został oskarżony o to, że ułatwił popełnienie przestępstw m.in. przez to, że dostarczył broń palną i zapewnił pojazd wykorzystywany podczas zabójstwa.

Cała trójka nie przyznała się do winy.

W morderstwie miał uczestniczyć jeszcze inny gangster - Sułtan S., który zmarł w 2006 roku.

Rywalizacja dwóch grup przestępczych

We wtorek Sąd Okręgowy Warszawa-Praga uniewinnił troje oskarżonych. Przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Adam Radziszewski w ustnym uzasadnieniu przypomniał przebieg zabójstwa oraz że w tamtym czasie rywalizowały ze sobą dwie grupy przestępcze - praska i grochowska.

Sędzia podkreślił, że świadkowie zabójstwa nie widzieli morderców, a materiał dowodowy oparty był na zeznaniach osób, które przynależały do grup przestępczych i zaczęły współpracować z organami ścigania.

Chodzi przede wszystkim o zeznania skruszonego przestępcy - Piotra S. - Tego typu zeznania sąd musi ocenić z niezwykłą starannością - zaznaczył sędzia Radziszewski.

Sąd przypomniał, że proces ten był procesem poszlakowym oraz że potrzebna jest spójność materiałów dowodowych.

Sąd wskazał, iż bezsporne jest to, że Piotr S. znał oskarżonych i miał wiedzę na temat konfliktów pomiędzy ówczesnymi grupami przestępczymi. - Te okoliczności nie były przez sąd kwestionowane - zaznaczył sędzia.

Zwrócił jednak uwagę, że świadek mówił, że nie wie, kto konkretnie miał strzelać.

Ponadto sąd zauważył, iż nie ma logicznego wytłumaczenia, dlaczego jeden z oskarżonych miałby się dzielić wiedzą na temat zabójstwa.

Policja zatrzymała podejrzanych o zbrodnię sprzed lat Źródło zdjęcia: KSP

Wątpliwości sądu

- Zbrodnia zabójstwa lubi ciszę. Jeżeli ktoś ją planuje, to nie dzieli się tym. (...) Te elementy plus fragmenty zeznań Piotra S. (...), które raz wyrażają się pewnością, a raz dywagacją, budzą poważne wątpliwości sądu - mówił sędzia Radziszewski.

Dodał, że w świetle tego nie można przypisać bezspornej winy oskarżonym, bo zeznania te trudno traktować jako konkretny dowód. - To bardziej opinie. (...) Wersja wskazana przez prokuratora nie jest wykluczona, ale jest jedynie wersją - stwierdził sąd.

Powołał się też na opinie biegłych, która wskazuje, by zeznania Piotra S. traktować z ostrożnością i że istnieją zeznania innego świadka, który twierdzi, że za zabójstwem stał nieżyjący Sułtan S. i inny gangster, który zginął przez porachunki.

Istniejące wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonych - podkreślił sąd.

Wyrok jest nieprawomocny.

Odwet i zaplanowana egzekucja

Do zabójstwa doszło 20 września 2002 roku w restauracji przy Ząbkowskiej na Pradze-Północ. Około godz. 21, zamaskowani sprawcy dokonali tam zaplanowanej egzekucji osoby z konkurencyjnej grupy przestępczej. Padły strzały z automatycznej broni. Sprawcy uciekli. Na miejscu zginął Krzysztof K., pseudonim Hiszpan, dawny ochroniarz "Wariata", jednego z bossów gangu wołomińskiego.

Miał być to odwet tzw. grupy grochowskiej za zastrzelenie kilka tygodni wcześniej przed siłownią na Tarchominie jednego z jej członków.

Sprawcy przez lata pozostawali nieuchwytni, mimo że śledczy ustalili prawdopodobny motyw zabójstwa i wytypowali kilka osób. Nie znaleźli jednak dowodów i postępowanie zostało umorzone.

Ponownie do śledztwa wrócili funkcjonariusze stołecznego Archiwum X, czyli zespołu ds. niewykrytych zabójstw, wraz z Prokuraturą Rejonową Warszawa-Praga-Północ i po 21 latach od dokonania tej zbrodni w sierpniu 2023 r. zatrzymali podejrzanych.

Jeden z nich ukrywał się za granicą - w Ukrainie. Inny z podejrzanych został namierzony i zatrzymany w pracy w Warszawie.