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Praga Północ

Krokodyle korzystają ze słońca, słonie kąpią się w błocie, żyrafy szukają cienia

Warszawskie zoo mówi, jak radzi sobie z upałami
Jak zadbać o zwierzęta podczas upałów?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Na termometrach ponad 30 stopni, a temperatura odczuwalna jest jeszcze wyższa. Taka pogoda może prowadzić do przegrzania i odwodnienia zarówno ludzi, jak i zwierząt. O tym, jak z letnimi upałami radzi sobie warszawskie zoo, opowiedzieli jego pracownicy.

Placówka poinformowała, że w czasie upałów wszystkie zwierzęta mają nieograniczony dostęp do świeżej wody. Wybiegi wyposażone są w baseny, sadzawki, błotniska oraz zraszacze, które w razie potrzeby uzupełnia się o dodatkowe baseniki z wodą.

"Nie wszystkie gatunki reagują na upały tak samo. Gady, takie jak krokodyle, chętnie korzystają ze słońca, a gdy temperatura staje się zbyt wysoka, szukają ochłody w wodzie lub na wilgotnym podłożu. Z kolei płazy wybierają zacienione, wilgotne kryjówki" - podała Anna Karczewska, kierowniczka Działu Komunikacji Społecznej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

Klimatyzacja i schładzana woda

Natomiast warunki w akwariach są stabilne, co chroni zwierzęta przed skutkami zmian pogody, a w razie konieczności woda jest dodatkowo schładzana.

Spora część pomieszczeń w zoo jest klimatyzowana, w tym m.in.: Akwarium, Pawilon Małp Człekokształtnych oraz Pawilon Bezkręgowców. Wiele gatunków może także schronić się w zacienionych budynkach i stajenkach.

"Jeśli podczas wizyty niektóre zwierzęta wydają się mniej aktywne lub odpoczywają poza zasięgiem wzroku, jest to naturalna reakcja na wysokie temperatury. Podobnie jak ludzie, ograniczają wysiłek w najgorętszych godzinach dnia" - wyjaśniła przedstawicielka warszawskiego zoo.

Pingwiny z Afryki, a nie z Antarktydy

"Jednym z częstszych zaskoczeń odwiedzających jest fakt, że pingwiny przylądkowe mieszkające w Warszawskim ZOO pochodzą z południowej Afryki. Oznacza to, że lepiej radzą sobie z wysokimi temperaturami niż z mrozem" - przypomniała Anna Karczewska.

Od czerwca stado przebywa w nowym pawilonie z nowoczesnym zapleczem i dużym basenem, w którym ptaki chłodzą się podczas upałów.

"Mają własne metody"

Jak przyznał ogród zoologiczny, zwierzęta mają też własne metody walki z gorącem. Skóra hipopotamów jest chroniona przed słońcem przez ich własną, różową wydzielinę, podczas gdy słonie chłodzą się i zyskują barierę przeciwsłoneczną dzięki kąpielom błotnym. Z kolei żyrafy, mimo afrykańskiego pochodzenia, w upały szukają cienia.

Ponadto pracownicy placówki celowo w wielu miejscach nie koszą trawy, ponieważ wyższe rośliny lepiej zatrzymują wilgoć, ograniczają nagrzewanie się podłoża i poprawiają mikroklimat zarówno na wybiegach, jak i w całym ogrodzie.

Warszawskie zoo mówi, jak radzi sobie z upałami
Warszawskie zoo mówi, jak radzi sobie z upałami
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Jak przygotować się do wizyty w zoo w upał?

"Planując wizytę w gorący dzień warto pamiętać o regularnym piciu wody, nakryciu głowy i korzystaniu z zacienionych miejsc. Najlepiej wybrać się do zoo rano, gdy temperatury są niższe" - poinformowała Karczewska.

Odwiedzający mają do dyspozycji ma Alei Głównej zraszacz, który pomaga ochłodzić się podczas spaceru.

Pracownicy zoo przypomnieli również, że upały są dużym obciążeniem dla zwierząt. Dlatego w czasie zwiedzania należy zachowywać się spokojnie, nie hałasować i pod żadnym pozorem nie dokarmiać mieszkańców ogrodu.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
zwierzęta w mieściezwierzętaZooOgród ZoologicznyUpałUpały w Polsce
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