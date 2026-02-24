Palił papierosa w metrze, 630 dni spędzi w areszcie

Kolejny incydent w metrze (wideo ilustracyjne) Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Policjanci patrolujący stację metra Dworzec Wileński zauważyli mężczyznę, który w toalecie na antresoli palił papierosa. Podeszli, by go wylegitymować i ukarać mandatem.

"Podczas sprawdzenia wyszło na jaw, że 44-latek jest poszukiwany na podstawie czterech nakazów wydanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ. Mężczyzna ma do odbycia ponad 630 dni kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu" - przekazuje w komunikacie asp. Natalia de Laurans ze stołecznej policji.

Został zatrzymany i osadzony w areszcie.

"Palenie wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach użyteczności publicznej dostępnych dla pasażerów metra jest wykroczeniem, za które grozi grzywna w wysokości do 500 złotych" - przypomina policja.

