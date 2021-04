Jacht zbudowany przez bezdomnych zwodowany. "Statek jest przeznaczony do żeglugi wielkiej"

Statek jest przeznaczony do żeglugi wielkiej, bez ograniczeń. To solidna jednostka - mówi kapitan o zwodowanym właśnie w kanale żerańskim jachcie. Przy jego budowie pracowali bezdomni z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej w Ursusie.

Ojciec Bogusław to mierzący 17 metrów długości i 5 metrów szerokości szkuner gaflowy - został zwodowany w poniedziałek w kanale Żerańskim. Na razie było to tak zwane wodowanie techniczne, ale kapitan statku i prezes fundacji im. Ojca Bogusława Palecznego Waldemar Rzeźnicki zapowiedział, że 12 czerwca odbędzie się chrzest jednostki.

- Chcemy wraz z wodą świętojańską 24 czerwca spłynąć do Gdańska. A potem już rejsy próbne i niepróbne, dziękczynne dla sponsorów - wyjawił. Mówi się nawet o rejsie dookoła świata. - Statek jest przeznaczony do żeglugi wielkiej, bez ograniczeń. To solidna jednostka. Nie wątpię w jej solidność i trwałość - mówił Rzeźnicki.