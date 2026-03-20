Praga Północ

18 osób zatrzymanych na warszawskich targowiskach

Kontrole na bazarach
bazary.mp4
Akcja służb na dwóch warszawskich targowiskach: przy Bakalarskiej i na Bazarze Różyckiego. Zatrzymano 18 osób, w tym 15 cudzoziemców.

W działaniach na targowiskach brali udział funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej.

Edyta Adamus ze stołecznej policji przekazała, że wśród zatrzymanych osób były zarówno te nielegalnie przebywające w Polsce, jak i podejrzani i oskarżeni o przestępstwa, w tym skazani, którzy ukrywali się przed odbyciem kary pozbawienia wolności. Zatrzymani trafili do aresztów śledczych i zakładów karnych.

W działaniach na targowisku przy Bakalarskiej brali udział strażnicy graniczni i celnicy. Kontrolowali handlarzy i kupujących, sprawdzili także boksy handlowe. Ogółem podczas akcji zweryfikowali tożsamość ponad 400 osób.

Zatrzymani obcokrajowcy

Warszawscy funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali dwie osoby – obywateli Kolumbii i Wietnamu.

"Ten pierwszy nie zrealizował decyzji zobowiązującej do powrotu. W przypadku drugiego ustalono, że jego dane figurują w systemach jako osoby niepożądanej na terytorium Polski. Ponadto mężczyzna nie posiadał środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu w Polsce oraz przekroczył granicę państwową wbrew przepisom z Czech do Polski" – przekazała rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec.

Kolumbijczykowi wydano decyzję zobowiązującą do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na obszar strefy Schengen na okres ośmiu lat. Zostanie również skierowany wniosek do sądu o umieszczenie go w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Pięciu cudzoziemców wraz z wnioskami o wszczęcie postępowań administracyjnych w sprawie zobowiązania do powrotu zostało przekazanych strażnikom przez policję.

Adamus poinformowała, że podczas działań zatrzymano legalnie przebywającego na terytorium RP 45-letniego obywatela Nigerii, który miał przy sobie znaczną ilość mefedronu i marihuany.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej znaleźli prawie 12 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy o wartości prawie 12 tysięcy złotych. Ponadto policjanci skontrolowali 52 kierowców, w tym świadczących usługi przewozu osób. 

410 kontroli po brutalnym pobiciu na stacji paliw
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

410 kontroli po brutalnym pobiciu na stacji paliw

Wola

red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KSP

