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Żyrardów

Biła dzieci, kopała, nie dawała jedzenia. Zarzuty dla matki i jej konkubenta

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17.03.2023 | Nowe przepisy dotyczące niebieskiej karty. Przemoc jest nie tylko fizyczna
Źródło wideo: Renata Kijowska | Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: tvn24
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Dzięki anonimowemu zgłoszeniu służby odsunęły matkę od czwórki dzieci. Jak ustalono, 34-latka biła je i kopała, a także nie dawała im jedzenia. Zarówno ona, jak i jej 33-letni konkubent usłyszeli zarzuty, związane z fizycznym i psychicznym znęcaniem się nad dziećmi.

"Podejrzana, obywatelka Ukrainy, decyzją żyrardowskiego sądu rejonowego została aresztowana na trzy miesiące. Wobec jej partnera, także obywatela Ukrainy, zastosowany został dozór policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz kontaktowania się z nimi w jakikolwiek sposób, a także zakaz opuszczenia Polski" - poinformowała w piątek Prokuratura Okręgowa w Płocku.

Podległa jej Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie w śledztwie, które zostało wszczęte po anonimowym zawiadomieniu przekazanym policji, ustaliła m.in., że 34-latka znęcała się fizycznie i psychicznie nad czworgiem własnych dzieci w wieku 11, 8 i 2 lat, a także nad ośmiomiesięcznym niemowlęciem od października ubiegłego roku do czerwca tego roku.

Biła, szarpała i kopała

Zachowanie to - jak przekazał w piątkowym w komunikacie rzecznik płockiej prokuratury okręgowej Bartosz Maliszewski - polegało na biciu, szarpaniu, kopaniu i pokrzykiwaniu, a także na niepodawaniu jedzenia i leków oraz zaniechaniu leczenia jednego z dzieci. Skutkiem działań przemocowych były m.in. poważne obrażenia ciała stwierdzone u dwulatka, w tym złamania kości, które samoistnie się zrosły.

"W sprawie niezwłocznie zainicjowane zostały działania pozakarne - dzieci otoczono opieką. Decyzją Sądu Rejonowego w Żyrardowie wszystkie zostały umieszczone w pieczy zastępczej, gdzie przebywają do chwili obecnej" - zaznaczył prokurator Maliszewski.

Za zarzucone przestępstwa związane ze znęcaniem się nad małoletnimi dziećmi ich 34-letniej matce grozi do 10 lat, a jej 33-letniemu konkubentowi do 8 lat więzienia. Śledztwo wobec nich wciąż trwa. Gromadzony jest dalszy materiał dowodowy.

Odnosząc się do anonimowej informacji, która doprowadziła do interwencji policji w jednym z mieszkań na terenie Żyrardowa, a następnie do wszczęcia postępowania i przedstawienia zarzutów obojgu podejrzanym, Prokuratura Okręgowa w Płocku podkreśliła, że w tym przypadku "postronne osoby nie były obojętne na krzywdę małoletnich dzieci".

Źródło: PAP
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Tagi:
PrzemocPrzemoc domowaProkuraturaPrzestępczość w Warszawie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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