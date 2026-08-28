Żyrardów Biła dzieci, kopała, nie dawała jedzenia. Zarzuty dla matki i jej konkubenta Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

17.03.2023 | Nowe przepisy dotyczące niebieskiej karty. Przemoc jest nie tylko fizyczna Źródło wideo: Renata Kijowska | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: tvn24

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"Podejrzana, obywatelka Ukrainy, decyzją żyrardowskiego sądu rejonowego została aresztowana na trzy miesiące. Wobec jej partnera, także obywatela Ukrainy, zastosowany został dozór policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz kontaktowania się z nimi w jakikolwiek sposób, a także zakaz opuszczenia Polski" - poinformowała w piątek Prokuratura Okręgowa w Płocku.

Podległa jej Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie w śledztwie, które zostało wszczęte po anonimowym zawiadomieniu przekazanym policji, ustaliła m.in., że 34-latka znęcała się fizycznie i psychicznie nad czworgiem własnych dzieci w wieku 11, 8 i 2 lat, a także nad ośmiomiesięcznym niemowlęciem od października ubiegłego roku do czerwca tego roku.

Biła, szarpała i kopała

Zachowanie to - jak przekazał w piątkowym w komunikacie rzecznik płockiej prokuratury okręgowej Bartosz Maliszewski - polegało na biciu, szarpaniu, kopaniu i pokrzykiwaniu, a także na niepodawaniu jedzenia i leków oraz zaniechaniu leczenia jednego z dzieci. Skutkiem działań przemocowych były m.in. poważne obrażenia ciała stwierdzone u dwulatka, w tym złamania kości, które samoistnie się zrosły.

"W sprawie niezwłocznie zainicjowane zostały działania pozakarne - dzieci otoczono opieką. Decyzją Sądu Rejonowego w Żyrardowie wszystkie zostały umieszczone w pieczy zastępczej, gdzie przebywają do chwili obecnej" - zaznaczył prokurator Maliszewski.

Za zarzucone przestępstwa związane ze znęcaniem się nad małoletnimi dziećmi ich 34-letniej matce grozi do 10 lat, a jej 33-letniemu konkubentowi do 8 lat więzienia. Śledztwo wobec nich wciąż trwa. Gromadzony jest dalszy materiał dowodowy.

Odnosząc się do anonimowej informacji, która doprowadziła do interwencji policji w jednym z mieszkań na terenie Żyrardowa, a następnie do wszczęcia postępowania i przedstawienia zarzutów obojgu podejrzanym, Prokuratura Okręgowa w Płocku podkreśliła, że w tym przypadku "postronne osoby nie były obojętne na krzywdę małoletnich dzieci".