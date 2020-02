Wypadek w Żyrardowie. W szpitalu zmarła dziewczynka potrącona na pasach

Nie zauważył pieszych na pasach

Do wypadku doszło przed południem tuż przed siedzibą Państwowej Straży Pożarnej - to właśnie strażacy jako pierwsi zaczęli udzielać pomocy poszkodowanym. Wezwano śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Według policji, dzieci trafiły do szpitali w Warszawie, a ich matka do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.