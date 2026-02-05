Wypadek na torach w Żyrardowie. Ruch pociągów wstrzymany

Wypadek na torach w pobliżu stacji kolejowej w Żyrardowie Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

- Potwierdzam, że doszło do potrącenia mężczyzny, który zmarł na miejscu. Zdarzenie miało miejsce około dwóch kilometrów od peronu między wiaduktem przy drodze krajowej a ulicą Wypoczynkową. Zgłoszenie o wypadku otrzymaliśmy około godziny 8.40 - powiedziała nam sierż. szt. Monika Michalczyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Wypadek i utrudnienia

Więcej szczegółów podała Anna Znajewska-Pawluk z biura prasowego spółki PKP PLK, wskazując, że około godziny 8.20 na szlaku Żyrardów-Radziwiłłów doszło do potrącenia człowieka przez pociąg relacji Łódź Fabryczna-Gdynia Główna.

- Ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnikom zaleciliśmy wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej. Wybrane pociągi kierujemy na trasy objazdowe przez Sochaczew i Bełchów. Przyczyny wypadku ustala komisja kolejowa – przekazała przedstawicielka kolejarzy.

Wypadek na torach z udziałem człowieka w Żyrardowie Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

- Ludzie zostali ewakuowani z pociągu. Straż kieruje pasażerów w kierunku dworca. Na miejscu są trzy zastępy straży pożarnej, policja i karetka - przekazał reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk. I dodał, że poczekalnia na stacji kolejowej w Żyrardowie jest pełna pasażerów, oczekujących na pociąg. - Większość połączeń jest odwołana lub opóźniona. Z megafonów co chwila podawane są kolejne komunikaty na temat utrudnień - relacjonuje Mżyk.

Honorowanie biletów

Koleje Mazowieckie poinformowały, że od godziny 9.20 do odwołania na odcinku Warszawa Zachodnia – Skierniewice – Warszawa Zachodnia wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM/Polregio.

Na tej samej zasadzie, na całym obszarze kursowania pociągów KM, można korzystać z pociągów Intercity, ale z zastrzeżeniem. "Honorowanie nie obowiązuje w pociągach EIP, w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia. Pociągi PKP Intercity zatrzymują się na stacjach wskazanych w rozkładzie jazdy" - czytamy w komunikacie KM.