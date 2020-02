Śledztwo w sprawie wypadku w Żyrardowie. Policja szuka świadków, dzieci nadal w stanie ciężkim

Do wypadku doszło przed południem w Żyrardowie , na przejściu dla pieszych przez ulicę 1 Maja. W poniedziałek policja podała, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż 74-letni kierowca z Żyrardowa nie zauważył pieszych na pasach: 3-letniego chłopca, jego 10-letniej siostry i ich matki.

"Stan faktyczny jest skomplikowany"

- Stan faktyczny jest skomplikowany. Trwają dziś czynności dowodowe. Oczekujemy na opinię biegłego dotyczącą stanu samochodu, także jego uszkodzeń. Niezbędne jest też ustalenie, czy kierowca miał możliwość zareagować wcześniej – powiedziała prokurator Jackowska. Dodała, że do potrącenia kobiety i dwójki dzieci doszło na przejściu dla pieszych. Przyznała, że weryfikacji wymagają m.in. relacje, że dzieci w chwili, gdy znalazły się na pasach, miały ze sobą hulajnogę i rowerek.

Jak powiedziała, stan dzieci, które trafiły do szpitala, nadal jest ciężki, a kobiety stabilny.

Apel policji do świadków

Wypadek miał miejsce przed siedzibą Państwowej Straży Pożarnej - to właśnie strażacy, gdy zobaczyli przez okno skutki zdarzenia, wybiegli z budynku i pierwsi zaczęli udzielać pomocy poszkodowanym. Wezwano śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Według policji, dzieci trafiły do szpitali w Warszawie, a ich matka do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.