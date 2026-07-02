Okolice Uwierzyła w miłość, brała kredyty, przelewała pieniądze

Uwaga na oszustwa internetowe Źródło wideo: cert.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mężczyzna nawiązywał z 57-latką kontakt w sierpniu ubiegłego roku za pośrednictwem portalu randkowego.

"Z czasem zdobył jej zaufanie, zapewnił o swoich uczuciach i snuł plany wspólnego życia. Przekonywał, że chce założyć firmę w Turcji, ale potrzebuje pieniędzy na jej rozwój. Obiecywał, że gdy biznes zacznie przynosić zyski, wróci do Polski i razem rozpoczną nowe życie" - przekazała sierż. szt. Monika Michalczyk z policji w Żyrardowie.

Zorientowała się, że została oszukana

57-letnia kobieta, mieszkanka powiatu żyrardowskiego, od września do listopada zaciągała kredyty i pożyczki, a następnie przelewała pieniądze znajomemu z sieci. Łącznie straciła 185 tysięcy złotych.

Dopiero, gdy zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa, zgłosiła sprawę policji.

OGLĄDAJ: "Kocham cię tak bardzo, wyślij te cztery tysiące". Szpak: nie wierzę w to Zobacz cały materiał

Pamiętajmy, jeśli osoba poznana w sieci szybko wyznaje miłość, planuje wspólną przyszłość i jednocześnie prosi o pieniądze, powinno to wzbudzić naszą czujność. Nie dajmy się zmanipulować. W razie wątpliwości warto porozmawiać z bliskimi lub zgłosić sprawę policji. policja

OGLĄDAJ: TVN24