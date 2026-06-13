Sprzed sklepu zabrał 1800 rolek papieru toaletowego
Do zdarzenia doszło we wtorek w nocy, przy jednym z marketów na terenie Żyrardowa.
"Ktoś zabrał 36 opakowań papieru toaletowego pozostawionych na palecie przed sklepem" - opisała mł. asp. Julia Szczygielska z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Jak doprecyzowała, znajdowało się w nich 1800 rolek.
Po otrzymaniu zawiadomienia policjanci zajęli się poszukiwaniem sprawcy kradzieży. Pomógł monitoring. Jego analiza pozwoliła szybko wytypować mężczyznę.
"Miał przy sobie skradziony towar"
Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 42‑latka na jednej z ulic miasta. "Mężczyzna miał przy sobie skradziony towar" - dodała Szczygielska. Został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, gdzie wykonano z nim dalsze czynności procesowe.
42‑latek usłyszał zarzut kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.