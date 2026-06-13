Okolice Sprzed sklepu zabrał 1800 rolek papieru toaletowego Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

20.12.2022 | Rośnie liczba kradzieży w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Żyrardów

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Do zdarzenia doszło we wtorek w nocy, przy jednym z marketów na terenie Żyrardowa.

"Ktoś zabrał 36 opakowań papieru toaletowego pozostawionych na palecie przed sklepem" - opisała mł. asp. Julia Szczygielska z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Jak doprecyzowała, znajdowało się w nich 1800 rolek.

Po otrzymaniu zawiadomienia policjanci zajęli się poszukiwaniem sprawcy kradzieży. Pomógł monitoring. Jego analiza pozwoliła szybko wytypować mężczyznę.

Zabrał opakowania papieru toaletowego Źródło zdjęcia: KPP Żyrardów

"Miał przy sobie skradziony towar"

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 42‑latka na jednej z ulic miasta. "Mężczyzna miał przy sobie skradziony towar" - dodała Szczygielska. Został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, gdzie wykonano z nim dalsze czynności procesowe.

42‑latek usłyszał zarzut kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

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