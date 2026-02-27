Logo TVN Warszawa
Okolice

Raz się udało, więc wrócił do sklepu z "banknotem"

Zapłacił souvenirem przypominającym banknot 200 złotych
Złotoryja. Posłużył się fałszywych banknotem na stacji paliw (materiał z 19.06.2022)
Źródło: KPP w Złotoryi
W jednym ze sklepów 25-latek zapłacił pamiątkowym banknotem o nominale 200 złotych. Udało się, więc po tygodniu wrócił. Tym razem próbował zapłacić podobnym banknotem 100-złotowym. Skończyło się zarzutami oszustwa.

Do komendy policji w Żyrardowie zgłosiła się kierowniczka jednego ze sklepów. Przyniosła banknot o nominale 200 złotych, którym 28 stycznia jeden z klientów zapłacił za zakupy.

"Choć był bardzo podobny do oryginału, to widniały na nim napisy 'souvenir' i 'nie jest środkiem płatniczym' umieszczone na jego obu stronach. Jeden z kasjerów pracujących w sklepie nie zauważył jednak, że to imitacja i przyjął banknot uznając go za autentyczny" - informuje w komunikacie sierżant sztabowy Monika Michalczyk z policji w Żyrardowie.

Wrócił na zakupy

Tydzień później 25-latek ponownie w tym samym sklepie chciał posłużyć się pamiątkowym banknotem o nominale 100 złotych. Tym razem się nie udało, dzięki ekspedientkom i pracownikom ochrony został zatrzymany.

"Okazało się też, że mężczyzna kradł w sklepie od grudnia 2025 roku. Jego łupem padła przede wszystkim odzież. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego policjanci przedstawili mu dwa zarzuty dotyczące oszustwa. Odpowie też za kradzież. Jego sprawą zajmie się sąd" - dodaje sierż. szt. Monika Michalczyk.

Za próbę płacenia takimi "banknotami" grozi osiem lat więzenia
Za próbę płacenia takimi "banknotami" grozi osiem lat więzenia
Źródło: Policja Żyrardów

Próba płacenia pamiątkowymi "pieniędzmi" to oszustwo podlegające karze nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Zapłacił za „randkę”, a później chciał odebrać pieniądze, grożąc kobiecie nożem i pistoletem
Po "randce" zażądał zwrotu pieniędzy. Kobietę wypchnął z jadącego auta
TVN24
"Pieniądze", którymi zapłacili za samochód
Pieniędzmi do zabawy zapłacili za samochód
TVN24
Jeden z banknotów użytych w czasie oszustwa
Takie banknoty dostał w prezencie. Zapłacił nimi na stacji
TVN24
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

oszustwopieniądzePrzestępstwaPrzestępczość w WarszawieŻyrardówPolicja
