Potrąciła 16-letnią rowerzystkę i odjechała. Świadkowie zapamiętali numer rejestracyjny auta

Do zdarzenia doszło w powiecie Żyrardowie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w czwartek, 7 sierpnia, w Żyrardowie na ul. Skrowaczewskiego. Kierująca nissanem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 16-letniej rowerzystce. Nastolatka była na przejeździe rowerowym, została potrącona. Kierująca autem oddaliła się z miejsca zdarzenia.

Dziewczynie pomocy udzielili ratownicy medyczni. Na szczęścia, jej obrażenia okazały się niegroźne.

Kierująca zatrzymana po kilkunastu minutach

"Świadkowie zdarzenia przekazali policjantom dokładny numer rejestracyjny pojazdu, którym poruszała się sprawczyni kolizji. Już po kilkunastu minutach na ulicy 1 Maja uniemożliwili jej dalszą jazdę" - informuje w komunikacie sierż. szt. Julia Szczygielska z policji w Żyrardowie.

75-latka za spowodowanie kolizji została ukarana mandatem Źródło: Policja Żyrardów

Za kierownicą nissana siedziała 75-letnia kobieta, mieszkanka Żyrardowa. Była trzeźwa. Za spowodowanie kolizji została ukarana mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Na przejściu dla pieszych potrącił kobietę i odjechał

Policja przypomina, że każdy uczestnik kolizji drogowej ma obowiązek pozostać na miejscu zdarzenia oraz jeśli to konieczne - udzielić pomocy poszkodowanym.