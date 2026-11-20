Okolice Potrącił psa na przejściu dla pieszych. Był pijany Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w środę, około godziny 17, na ulicy Środkowej w Żyrardowie.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 65-letni mężczyzna, kierując samochodem osobowym marki Renault, na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił psa prowadzonego przez właściciela" - przekazała mł. asp. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego. "Badanie wykazało blisko promil alkoholu w organizmie" - dodała Michalczyk.

Na szczęście zdarzenie nie zakończyło się tragicznie. Jak poinformowała policja, zarówno właściciel psa, jak i samo zwierzę nie doznali żadnych obrażeń.

Zarzut i zakaz prowadzenia pojazdów

65-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Funkcjonariusze zatrzymali mu również prawo jazdy.

Policjanci zapowiedzieli, że mężczyzna odpowie za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości za co grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej trzy lata oraz obowiązkowe świadczenie pieniężne.

Funkcjonariusze przypominają, że nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na koncentrację, czas reakcji oraz zdolność prawidłowej oceny sytuacji na drodze. "Szczególną ostrożność kierujący powinni zachowywać w rejonie przejść dla pieszych, gdzie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego jest najważniejsze" - dodali.