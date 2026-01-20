Potrącił 18-latkę na pasach i odjechał

Moment potrącenia na nagraniu Źródło: KPP Żyrardów

W czwartek, 15 stycznia, około godziny 20, do policjantów z Żyrardowa trafiła informacja o potrąceniu pieszej na przejściu dla pieszych na ulicy Jaktorowskiej.

"Kierowca, nie udzielając rannej pomocy, uciekł z miejsca zdarzenia. Poszkodowaną była 18-letnia obywatelka Ukrainy. Doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala" - poinformowała w komunikacie sierż. szt. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Potrącenie na przejściu dla pieszych w Żyrardowie Źródło: KPP Żyrardów

Prawie trzy promile

Policjanci, dzięki reakcji świadków zdarzenia, zatrzymali podejrzanego mężczyznę.

"Po przeprowadzeniu badania na zawartość alkoholu w organizmie okazało się, że mieszkaniec Żyrardowa był pijany. Urządzenie wykazało 2,7 promila alkoholu" - podała Michalczyk.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 45-latek złamał szereg przepisów, m.in. nie udzielił pomocy ofierze wypadku, spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości oraz korzystał z telefonu komórkowego podczas jazdy. Otrzymał za to łącznie 57 punktów karnych. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu.

Jak podkreślili, za spowodowanie wypadku drogowego, będąc w stanie nietrzeźwości oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia, 45-latkowi grozi wieloletnia kara pozbawienia wolności.

