Okolice Pieszy potrącony na drodze, trafił do szpitala Alicja Glinianowicz |

Policja o odblaskach dla pieszych i rowerzystów Źródło wideo: TVN Turbo Źródło zdj. gł.: DarSzach/Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 2.30 na drodze krajowej numer 50, między Mszczonowem, a Wiskitkami, w pobliżu miejscowości Pieńki-Towarzystwo.

Szedł drogą, został potrącony

- Potwierdzam, że doszło do potracenia 21-letniego mężczyzny przez kierującego pojazdem osobowym marki Seat. Zdarzenie nie miało miejsca na przejściu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że pieszy poruszał się drogą - przekazała nam mł. asp. Monika Michalczyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Kierowcą Seata był także 21-latek. Mężczyzna był trzeźwy.

- Osoba ranna została zabrana do szpitala w stanie stabilnym - dodała policjantka.

Występowały utrudnienia drogowe, wprowadzono ruch wahadłowy. Ruch płynny został przywrócony po godzinie 4. rano.