Pieszy potrącony na drodze, trafił do szpitala
Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 2.30 na drodze krajowej numer 50, między Mszczonowem, a Wiskitkami, w pobliżu miejscowości Pieńki-Towarzystwo.
Szedł drogą, został potrącony
- Potwierdzam, że doszło do potracenia 21-letniego mężczyzny przez kierującego pojazdem osobowym marki Seat. Zdarzenie nie miało miejsca na przejściu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że pieszy poruszał się drogą - przekazała nam mł. asp. Monika Michalczyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.
Kierowcą Seata był także 21-latek. Mężczyzna był trzeźwy.
- Osoba ranna została zabrana do szpitala w stanie stabilnym - dodała policjantka.
Występowały utrudnienia drogowe, wprowadzono ruch wahadłowy. Ruch płynny został przywrócony po godzinie 4. rano.
Źródło: tvnwarszawa.pl