Otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że przy dworcu błąka się pies, a w pobliżu nie widać jego właściciela. - Kiedy dotarli na miejsce, pies trząsł się z zimna i był bardzo wystraszony. Gdy pozwolił się pogłaskać, policjanci wzięli go do radiowozu, by się ogrzał - zrelacjonowała w komunikacie sierżant Julia Szczygielska z mazowieckiej policji.