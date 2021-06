Podjechał samochód, padł strzał. "Pocisk trafił mężczyznę w szyję". Zatrzymano dwie osoby

W związku z zastrzeleniem 20-letniego mężczyzny w Żyrardowie zatrzymano dwóch mężczyzn. Na razie nie przedstawiono im żadnych zarzutów. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Jak ujawniła płocka prokuratura, strzały padły z jadącego auta.

- Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy są podejrzewani o związek z tym przestępstwem. Do zatrzymania doszło w jednym z hosteli w Łodzi - powiedziała w piątek Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Płocku Iwona Śmigielska-Kowalska. Jak dodała, zatrzymanym nie przedstawiono dotychczas zarzutów. Przyznała, iż ze wstępnych ustaleń wynika, że obaj mieszkańcy Żyrardowa znali 20-latka, który został zastrzelony.

"Pocisk trafił mężczyznę w szyję"

- Około godziny drugiej w nocy ze środy na czwartek do 20-letniego mężczyzny, stojącego wraz z koleżanką przy bramie do jednej z kamienic w Żyradowie, podjechał samochód, z którego po otwarciu szyby został oddany strzał. Pocisk trafił mężczyznę w szyję powodując zgon na miejscu - powiedziała Śmigielska-Kowalska. Dodała, iż po oddaniu strzału samochód szybko odjechał.

Do zdarzenia doszło w nocy z środy na czwartek. - Mogę potwierdzić, że doszło do takiego zdarzenia po godzinie 2. Jest jedna ofiara śmiertelna. W chwili obecnej trwają czynności mające wyjaśnić przebieg tego zdarzenia. Są one prowadzone pod nadzorem prokuratury - mówiła w czwartek tvnwarszawa.pl Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.