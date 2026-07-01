Okolice Podeszła do policjantów z dziewczynką na rękach. Nie wiedziała, gdzie są rodzice

Marcin Karolewski: widziałem prokuratorów, lekarzy, prawników, umierających z powodu alkoholu Źródło zdj. gł.: Policja Żyrardów

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W sobotę, 27 stycznia, tuż przed północą na ulicy Skrowaczewskiego w Żyrardowie do policjantów podeszła zaniepokojona kobieta, trzymając na rękach dwuletnią dziewczynkę. Powiedziała, że nie wie, gdzie znajdują się rodzice dziecka.

"Policjanci przekazali informację wszystkim patrolom i rozpoczęli poszukiwania opiekunów. Dziewczynka była bezpieczna. Ze względu na późną porę, była zmęczona i po chwili zasnęła w policyjnym radiowozie" - informuje w komunikacie sierż. szt. Monika Michalczyk z policji w Żyrardowie.

Po kilku minutach policjanci odnaleźli rodziców dwuletniej dziewczynki. Oboje - jak informują - znajdowali się pod wpływem alkoholu.

Policjantka zajęła się dziewczynką Źródło zdjęcia: Policja Żyrardów

Znaleźli opiekunów dla dzieci

"Kierując się przede wszystkim dobrem dziecka, policjanci wraz z pracownikiem socjalnym podjęli decyzję o przekazaniu opieki nad dwuletnią dziewczynką oraz jej starszą siostrą przyjaciołom rodziny, którzy są dzieciom dobrze znani. Sprawdzili stan trzeźwości wskazanych osób. Byli trzeźwi i mogli zapewnić dzieciom właściwą opiekę" - dodaje sierż. szt. Monika Michalczyk.

O zdarzeniu został poinformowany Sąd Rejonowy w Żyrardowie, który oceni zachowanie rodziców oraz zdecyduje o dalszych działaniach w tej sprawie.

Sprawowanie opieki nad dziećmi wymaga odpowiedzialności i rozwagi. Pozostawienie małoletnich bez właściwego nadzoru, zwłaszcza przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, może stwarzać realne zagrożenie dla ich zdrowia i życia oraz skutkować konsekwencjami prawnymi. przypomina policja

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