Okolice Z wiatrówki strzelał do pociągu. 19-latek zatrzymany Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Ostrzelany pociąg. 19-latek zatrzymany Źródło wideo: KPP Żyrardów Źródło zdj. gł.: KPP Żyrardów

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O uszkodzeniu pociągu Kolei Mazowieckich pisaliśmy na tvnwarszawa.pl. 19 września około godziny 21.30 policjanci otrzymali zgłoszenie od funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, dotyczące uszkodzenia pociągu w rejonie miejscowości Sucha Żyrardowska. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy przeprowadzili oględziny składu oraz zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym nagrania z monitoringu.

Mundurowi stwierdzili uszkodzenie ośmiu szyb zewnętrznych oraz przedniej szyby pociągu, a także wgniecenia na elementach wagonów.

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200 tysięcy złotych strat

W poniedziałek policjanci przekazali więcej informacji o sprawie. Potwierdzili, że zniszczenia powstały wskutek użycia broni gazowej.

"Wstępnie oszacowano straty na około 200 tysięcy złotych" - przekazała mł. asp. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Praca mundurowych doprowadziła do wytypowania osoby, która mogła być odpowiedzialna za uszkodzenie pociągu. W piątek, 25 września, policjanci zatrzymali 19‑letniego mieszkańca powiatu żyrardowskiego.

"Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli pistolet, z którego - jak ustalono - miał oddawać strzały w kierunku pociągu" - poinformowała Michalczyk.

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W więzieniu może spędzić siedem lat

Mężczyzna został doprowadzony do jednostki policji, gdzie wykonano z nim dalsze czynności procesowe.

Funkcjonariusze na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawili 19-latkowi zarzut zniszczenia mienia o charakterze chuligańskim. Jak podali, młody mężczyzna przyznał się do popełnienia czynu. Wobec mężczyzny prokurator zastosował policyjny dozór.

Sprawa będzie miała dalszy ciąg przed wymiarem sprawiedliwości. Za zniszczenie mienia o charakterze chuligańskim grozi kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a sąd może dodatkowo orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.