Okolice Uderzył autem w hydrant, woda zalała ulicę Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Kierowca uderzył w hydrant Źródło wideo: KPP Żyrardów Źródło zdj. gł.: KPP Żyrardów

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W niedzielę, około godziny 20.30 policjanci z Żyrardowa zostali skierowani na ulicę Osowskiego, gdzie doszło do zdarzenia drogowego. Na miejscu funkcjonariusze zastali samochód osobowy marki Nissan. Pojazdem kierował 20-letni mężczyzna. W samochodzie podróżowało z nim dwóch pasażerów.

Powalony hydrant i brak uprawnień

Kierowca uderzył autem w znajdujący się przy drodze hydrant. W wyniku zderzenia doszło do jego uszkodzenia, a wydobywająca się pod ciśnieniem woda zaczęła zalewać ulicę.

"Podczas wykonywanych na miejscu czynności funkcjonariusze ustalili również, że mężczyzna nie ma wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami. To jednak nie było jedyne naruszenie przepisów. Kierujący nie zastosował się także do znaku B-2 'zakaz wjazdu'" - przekazała mł. asp. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Mandaty na 7,5 tysiąca złotych

Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym kierujący został ukarany mandatem w wysokości trzech tysięcy złotych oraz 10 punktami. Za niezastosowanie się do znaku B-2 nałożono na niego kolejny mandat w wysokości trzech tysięcy złotych oraz osiem punktów.

20-latek poniósł również konsekwencje za prowadzenie samochodu bez wymaganych uprawnień. "W tej sprawie mężczyzna poddał się dobrowolnie karze grzywny w wysokości 1,5 tysiąca złotych oraz zakazowi prowadzenia pojazdów na okres sześciu miesięcy" - dodała Michalczyk.