Ilość "wystarczająca, by odurzyć ponad 10 milionów osób"

Policjanci kilka dni zabezpieczali ślady w miejscu, gdzie działało narkotykowe laboratorium
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium i dwa magazyny
Źródło: Policja Żyrardów
Żyrardowscy policjanci zlikwidowali laboratorium narkotykowe oraz dwa magazyny. Przejęli ponad 100 kilogramów narkotyków oraz półprodukty pozwalające na wytworzenie nawet tony kolejnych. Jak podała prokuratura, była to ilość "wystarczająca, by odurzyć ponad 10 milionów osób".

Z informacji uzyskanych przez policjantów wydziału kryminalnego żyrardowskiej komendy informacji wynikało, że na terenie miasta działa profesjonalnie zorganizowane narkotykowe laboratorium.

Zatrzymany, gdy opuszczał magazyn

We wtorek, 17 marca, na terenie Żyrardowa zatrzymali 36-latka, gdy ten opuszczał jeden z magazynów. W trakcie przeszukania obiektu policjanci znaleźli blisko 15 kilogramów marihuany, 14 kilogramów innej substancji prawnie zabronionej oraz ponad kilogram kokainy.

"W toku dalszych czynności operacyjnych kryminalni ustalili kolejne miejsca związane z działalnością mężczyzny. W jednym z pomieszczeń gospodarczych odkryli laboratorium narkotykowe. Było tam ponad 100 kilogramów substancji psychotropowych oraz substancje płynne wykorzystywane w procesie produkcji. Z zabezpieczonych półproduktów można było wytworzyć nawet około tony narkotyków" - przekazała sierż. szt. Julia Szczygielska z policji w Żyrardowie.

Oględziny trwały kilka dni

Ze względu na wysokie stężenie niebezpiecznych oparów oraz obecność dużych ilości chemikaliów do działań skierowano specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Skala zlikwidowanej pod Żyrardowem narkotykowej fabryki była tak ogromna, że policjanci przez kilka dni prowadzili tam oględziny, zabezpieczając ślady i próbki substancji. 

Zatrzymanym grozi do 20 lat więzienia

Zatrzymany 36-latek usłyszał zarzuty wytwarzania środków odurzających oraz posiadania znacznych ilości narkotyków. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

W środę, 18 marca, policjanci zatrzymali też 27-letnią kobietę, mieszkankę Żyrardowa, która usłyszała zarzuty pomocnictwa w przestępstwie, polegającego na udostępnianiu miejsca do nielegalnej działalności. Jej także grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Sprawa wyjątkowo rozwojowa

Prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku, podał w komunikacie, że ilość narkotyków, prekursorów i innych substancji, jaką zabezpieczono podczas działań policji, "byłaby wystarczająca, by odurzyć ponad 10 milionów osób".

"Sprawa jest wyjątkowo rozwojowa" - dodał.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Narkotyki znalezione u 35-latka
Reklamówka na dywaniku pasażera, w środku narkotyki
Bemowo
Narkotyki znalezione w mieszkaniu 38-latka
Narkotyki ukrył w łóżku
Wola
Stołeczni policjanci zlikwidowali laboratorium do produkcji narkotyków
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium, dwie osoby zatrzymane
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Żyrardów

Udostępnij:
Tagi:
NarkotykiPolicjaŻyrardówPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Zawalona hala w Mławie
Montowali monitoring, hala runęła, dwaj bracia zginęli. Opinia biegłego
Okolice
Kradziony skuter rozbierali już na części
Rozkręcali kradziony skuter. Nie wiedzieli, co w nim ukrył właściciel
Okolice
Akcja ratunkowa na Kanale Żerańskim
"Spadł z tratwy". Dramatyczna akcja ratunkowa
Białołęka
Auto jest całkowicie zniszczone po uderzeniu w kapliczkę. Kierowca w tym zdarzeniu nie odniósł większych obrażeń
Nie odnieśli obrażeń, ale mają poważne problemy
Okolice
Uszkodzona szyba w tramwaju
Strzelił w szybę tramwaju. Został zatrzymany
Praga Północ
Zaginął Władysław Pietrasik
Senior wyjechał z domu i nie wrócił. Nie wiadomo, gdzie jest
Białołęka
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Zalegał ze sporządzaniem uzasadnień. Wkrótce może przestać być sędzią
Okolice
Nowa samica złożyła jaja w gnieździe na Pałacu Kultury
Pierwsze jaja w gnieździe na Pałacu Kultury
Magdalena Gruszczyńska
Nielegalny wyścig na S7
Chciał sprawdzić możliwości nowego auta. Wyścig na S7
Okolice
Mandaty za jazdę hulajnogą (zdj. ilustracyjne)
Hulajnogi nie wjadą do niektórych parków. Miasto szykuje nowe zasady
Wola
Zderzenie z autobusem
Tramwaj uderzył w autobus, są ranni
Praga Południe
Rozbój w Józefowie
"Został zaatakowany kastetem i okradziony"
Okolice
Potrącenie pieszego w rejonie stacji PKP Michalin
Pociąg potrącił człowieka na linii otwockiej. Utrudnienia
Okolice
Wypadek z udziałem motocyklisty na Południowej Obwodnicy Warszawy
W ciężarówce wystrzeliła opona, ranny motocyklista
Okolice
Pożar hali w miejscowości Marianów
Pożar w hali zakładu cukierniczego
Okolice
Zderzenie dwóch pojazdów na krajowej "7" w Palmirach
Wypadek na krajowej "7". Kierowca był zakleszczony w aucie
Okolice
Narkotyki znalezione u 35-latka
Reklamówka na dywaniku pasażera, w środku narkotyki
Bemowo
Policja z zatrzymaną 40-latką
Szukał jej Interpol, wpadła przez imprezę. Zostanie deportowana
Okolice
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
Dziki nie są już "dzikie", tylko miejskie. "One już u nas mieszkają"
Bielany
Yoel Gamzou
Nowy dyrektor muzyczny warszawskiej opery: każda nuta jest aktem politycznym
Tomasz-Marcin Wrona
Uniwersyteckie godło przechodzi renowację
Godło drażniło brata cara, zdejmowali je okupanci. Wiemy, gdzie trafiło
Śródmieście
Łoszak był widziany w Kampinoskim Parku Narodowym
"Nie jest albinosem". Rozpoznają to po oczach
Okolice
Nastolatkowie biegali po rurach grzewczych
Biegali po rurach, zawartość ich plecaków zaskoczyła strażników miejskich
Mokotów
Pożar na terenie strzelnicy przy Migdałowej
Tragiczny pożar w strzelnicy. Nowe informacje z prokuratury
Ursynów
Rafi - mały samiec wikunii andyjskiej
Odnalazł się w stadzie, radzi sobie na wybiegu i ma już imię
Praga Północ
Zamknięte schronisko dla psów w Sobolewie
Właściciel schroniska w Sobolewie skazany na więzienie
Okolice
Nurogęsi w Warszawie
"To już warszawska tradycja". Nurogęsi rozpoczynają wędrówki do Wisły
Śródmieście
Strażnik graniczny z zatrzymanym
Zatrzymali ich po wyjściu z więzienia, muszą opuścić Polskę
Okolice
Nowe niskoemisyjne pojazdy we flocie MPO
Nowe kontenery i harmonogram. Zmiany w odbiorze śmieci z trzech dzielnic
Wawer
41-latek został zatrzymany
Ona nie uwierzyła, on tak. Liczyły się minuty
Wawer

