Ilość "wystarczająca, by odurzyć ponad 10 milionów osób"

Zlikwidowali narkotykowe laboratorium i dwa magazyny Źródło: Policja Żyrardów

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z informacji uzyskanych przez policjantów wydziału kryminalnego żyrardowskiej komendy informacji wynikało, że na terenie miasta działa profesjonalnie zorganizowane narkotykowe laboratorium.

Zatrzymany, gdy opuszczał magazyn

We wtorek, 17 marca, na terenie Żyrardowa zatrzymali 36-latka, gdy ten opuszczał jeden z magazynów. W trakcie przeszukania obiektu policjanci znaleźli blisko 15 kilogramów marihuany, 14 kilogramów innej substancji prawnie zabronionej oraz ponad kilogram kokainy.

"W toku dalszych czynności operacyjnych kryminalni ustalili kolejne miejsca związane z działalnością mężczyzny. W jednym z pomieszczeń gospodarczych odkryli laboratorium narkotykowe. Było tam ponad 100 kilogramów substancji psychotropowych oraz substancje płynne wykorzystywane w procesie produkcji. Z zabezpieczonych półproduktów można było wytworzyć nawet około tony narkotyków" - przekazała sierż. szt. Julia Szczygielska z policji w Żyrardowie.

Oględziny trwały kilka dni

Ze względu na wysokie stężenie niebezpiecznych oparów oraz obecność dużych ilości chemikaliów do działań skierowano specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Skala zlikwidowanej pod Żyrardowem narkotykowej fabryki była tak ogromna, że policjanci przez kilka dni prowadzili tam oględziny, zabezpieczając ślady i próbki substancji.

Policjanci kilka dni zabezpieczali ślady w miejscu, gdzie działało narkotykowe laboratorium Źródło: Policja Żyrardów

Zatrzymanym grozi do 20 lat więzienia

Zatrzymany 36-latek usłyszał zarzuty wytwarzania środków odurzających oraz posiadania znacznych ilości narkotyków. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

W środę, 18 marca, policjanci zatrzymali też 27-letnią kobietę, mieszkankę Żyrardowa, która usłyszała zarzuty pomocnictwa w przestępstwie, polegającego na udostępnianiu miejsca do nielegalnej działalności. Jej także grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Sprawa wyjątkowo rozwojowa

Prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku, podał w komunikacie, że ilość narkotyków, prekursorów i innych substancji, jaką zabezpieczono podczas działań policji, "byłaby wystarczająca, by odurzyć ponad 10 milionów osób".

"Sprawa jest wyjątkowo rozwojowa" - dodał.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie.

