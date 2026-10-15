Okolice Syn znalazł w garażu ciało ojca. Zarzut zabójstwa i areszt dla 77-latka Oprac. Katarzyna Kędra |

Żyrardów (Mazowieckie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański / PAP

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Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie, w niedzielę rano wpłynęło tam zgłoszenie, że w jednym z garaży na terenie miasta znaleziony został 75-latek, który nie dawał oznak życia. Wezwany na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Zgłaszającym był jego syn.

Skierowany na miejsce patrol policji zastał tam zawiadamiającego i właściciela posesji.

Policja bada okoliczności zabójstwa

Funkcjonariusze zatrzymali ostatecznie 77-latka, któremu przedstawiony został zarzut zabójstwa. We wtorek sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na trzy miesiące.

77-latek jest podejrzany o to, że działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia, doprowadził do śmierci 75-latka. Za przestępstwo to, zgodnie z Kodeksem karnym, grozi kara więzienia na czas nie krótszy od 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

"Dokładne okoliczności zabójstwa są wyjaśniane w toku śledztwa" - zaznaczyła żyrardowska policja.

Jaki był motyw zabójstwa?

Jej rzeczniczka, mł. asp. Monika Michalczyk, powołując się na dobro prowadzonych czynności, powiedziała, iż nie może ujawnić dotychczasowych ustaleń postępowania, w tym motywów zabójstwa oraz tego, jakich obrażeń doznał 75-latek.