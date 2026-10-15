Syn znalazł w garażu ciało ojca. Zarzut zabójstwa i areszt dla 77-latka
Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie, w niedzielę rano wpłynęło tam zgłoszenie, że w jednym z garaży na terenie miasta znaleziony został 75-latek, który nie dawał oznak życia. Wezwany na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Zgłaszającym był jego syn.
Skierowany na miejsce patrol policji zastał tam zawiadamiającego i właściciela posesji.
Policja bada okoliczności zabójstwa
Funkcjonariusze zatrzymali ostatecznie 77-latka, któremu przedstawiony został zarzut zabójstwa. We wtorek sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na trzy miesiące.
77-latek jest podejrzany o to, że działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia, doprowadził do śmierci 75-latka. Za przestępstwo to, zgodnie z Kodeksem karnym, grozi kara więzienia na czas nie krótszy od 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.
"Dokładne okoliczności zabójstwa są wyjaśniane w toku śledztwa" - zaznaczyła żyrardowska policja.
Jaki był motyw zabójstwa?
Jej rzeczniczka, mł. asp. Monika Michalczyk, powołując się na dobro prowadzonych czynności, powiedziała, iż nie może ujawnić dotychczasowych ustaleń postępowania, w tym motywów zabójstwa oraz tego, jakich obrażeń doznał 75-latek.