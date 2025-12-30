Logo TVN Warszawa
Okolice

Brutalny atak nożownika w Żyrardowie. Kilkukrotnie ranił 45-latka i uciekł

Atak nożownika w Żyrardowie. Podejrzany został zatrzymany
Nożownik zatrzymany kilka godzin po ataku w Żyrardowie
Źródło: Policja Mazowiecka
Policjanci zatrzymali 43-latka podejrzanego o brutalny atak nożem w Żyrardowie (Mzowieckie). Dwa lata starszy mężczyzna został kilkukrotnie ugodzony nożem. Podejrzanemu przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa.

Do zdarzenia doszło 26 grudnia w jednym z lokali przy ul. 1 Maja w Żyrardowie.

"Skierowani na miejsce żyrardowscy policjanci ustalili, że pomiędzy 43‑letnim mężczyzną a 45‑latkiem doszło do kłótni, podczas której młodszy mężczyzna, używając noża, kilkukrotnie ranił pokrzywdzonego, po czym uciekł" - podała sierż. szt. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Ratownicy udzielili rannemu niezbędnej pomocy medycznej, a następnie przetransportowali go do szpitala.

Atak nożownika w Żyrardowie. Podejrzany został zatrzymany
Atak nożownika w Żyrardowie. Podejrzany został zatrzymany
Źródło: Policja Mazowiecka

Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

Policjanci rozpoczęli poszukiwanie napastnika. Kilka godzin później w Żyrardowie został zatrzymany 43-latek, mający - zdaniem policji - związek z tą sprawą.

Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd, przychylając się do wniosku prokuratury, zastosował wobec 43‑latka trzymiesięczny tymczasowy areszt. Grozi mu od ośmiu lat do dożywotniego więzienia.

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowiecka

