Brutalny atak nożownika w Żyrardowie. Kilkukrotnie ranił 45-latka i uciekł

Do zdarzenia doszło 26 grudnia w jednym z lokali przy ul. 1 Maja w Żyrardowie.

"Skierowani na miejsce żyrardowscy policjanci ustalili, że pomiędzy 43‑letnim mężczyzną a 45‑latkiem doszło do kłótni, podczas której młodszy mężczyzna, używając noża, kilkukrotnie ranił pokrzywdzonego, po czym uciekł" - podała sierż. szt. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Ratownicy udzielili rannemu niezbędnej pomocy medycznej, a następnie przetransportowali go do szpitala.

Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

Policjanci rozpoczęli poszukiwanie napastnika. Kilka godzin później w Żyrardowie został zatrzymany 43-latek, mający - zdaniem policji - związek z tą sprawą.

Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd, przychylając się do wniosku prokuratury, zastosował wobec 43‑latka trzymiesięczny tymczasowy areszt. Grozi mu od ośmiu lat do dożywotniego więzienia.