Zwycięstwo nie tylko ocaliło młodą polską niepodległość, ale też ochroniło Europę przed sowiecką nawałą

Sowieci rozejm wykorzystali, by się przygotować do inwazji

Walka rozpoczęła się w lutym 1919 r. i trwała do października. Przerwały ją trzymiesięczne rozmowy pokojowe. Była to jednak tylko "zasłona dymna" dla faktycznych zamiarów Rosjan, którzy w tym czasie snuli plany inwazji na Polskę. Bolszewicy podstępnie wykorzystali czas zawieszenia broni. Armii Czerwonej udało się zadać ciężkie straty wojskom "białego generała", Antona Denikina. Był dowódcą antykomunistycznej "białej armii", która zwalczała opcję bolszewicką podczas rosyjskiej wojny domowej w latach 1917-1923.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że gdybyśmy wyrwali z rąk burżuazji polskiej jej burżuazyjną armię szlachecką, wówczas rewolucja klasy robotniczej w Polsce stałaby się faktem. A pożar ten nie dałby się ograniczyć ścianami polskimi. Jak wzburzony potok, rozlałby się po całej Europie Zachodniej. Tego doświadczenia rewolucji z zewnątrz Armia Czerwona nie zapomni. I jeżeli kiedykolwiek burżuazja europejska wyzwie nas do nowej walki, to Armia Czerwona potrafi ją pogromić, zaś rewolucję w Europie wesprzeć i rozprzestrzenić.

Drugim krokiem ze strony armii rosyjskiej, było zmuszenie ukraińskiego przywódcy Semena Petlury do wycofania się z terytorium Polski. W kwietniu 1920 roku, rząd polski zawarł porozumienie z Petlurą - w zamian za uznanie przez Ukrainę praw Polski do Małopolski Wschodniej (zwłaszcza do Lwowa), Polska uznała rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej. Podpisano też wspólną konwencję wojskową.