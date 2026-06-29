Okolice Uderzył w słup i dachował. Kierowca nie żyje Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło na lokalnej drodze, pomiędzy miejscowościami Miastków Kościelny a Zwola Poduchowna, położonymi w powiecie garwolińskim.

Kierowca nie żyje

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Volkswagenem na łuku drogi zjechał z jezdni, uderzył w drewniany słup i dachował - poinformowała podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Rejonowej Policji w Garwolinie.

Na miejsce zadysponowano zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Niestety, pomimo wysiłków medyków 38-letni kierowca zmarł - dodała policjantka.

Na miejscu trwają czynności, wykonywane są oględziny miejsca. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

👮Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 7⃣ wypadków śmiertelnych,

➡️ Od początku wakacji takich zdarzeń było 7⃣ (bez ostatniej doby)



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze… pic.twitter.com/Now33eTGD4 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) June 29, 2026 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24