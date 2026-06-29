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Okolice

Uderzył w słup i dachował. Kierowca nie żyje

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Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja
Tragedia pod Garwolinem. Kierujący Volkswagenem na łuku drogi zjechał z jezdni, uderzył w drewniany słup i dachował. Mimo reanimacji, jego życia nie udało się uratować.

Do zdarzenia doszło na lokalnej drodze, pomiędzy miejscowościami Miastków Kościelny a Zwola Poduchowna, położonymi w powiecie garwolińskim.

Kierowca nie żyje

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Volkswagenem na łuku drogi zjechał z jezdni, uderzył w drewniany słup i dachował - poinformowała podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Rejonowej Policji w Garwolinie.

Na miejsce zadysponowano zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Niestety, pomimo wysiłków medyków 38-letni kierowca zmarł - dodała policjantka.

Na miejscu trwają czynności, wykonywane są oględziny miejsca. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawiePolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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