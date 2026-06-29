Uderzył w słup i dachował. Kierowca nie żyje
Do zdarzenia doszło na lokalnej drodze, pomiędzy miejscowościami Miastków Kościelny a Zwola Poduchowna, położonymi w powiecie garwolińskim.
Kierowca nie żyje
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Volkswagenem na łuku drogi zjechał z jezdni, uderzył w drewniany słup i dachował - poinformowała podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Rejonowej Policji w Garwolinie.
Na miejsce zadysponowano zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Niestety, pomimo wysiłków medyków 38-letni kierowca zmarł - dodała policjantka.
Na miejscu trwają czynności, wykonywane są oględziny miejsca. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
OGLĄDAJ: TVN24
Źródło: tvnwarszawa.pl