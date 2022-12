Zwłoki znalezione w zamkniętym mieszkaniu. "Liczne rany kłute na plecach i klatce piersiowej"

Do dramatycznego wydarzenia doszło w Ostrowi Mazowieckiej. W zamkniętym na klucz mieszkaniu znaleziono zwłoki mężczyzny, który je wynajmował.

Informację jako pierwszy podał portal RMF24. - Wczoraj właściciel mieszkania znalazł w środku zwłoki 55-latka - potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukaszewicz. I dodała: - To Ukrainiec, który od niego to mieszkanie wynajmował. Miał liczne rany kłute na plecach i klatce piersiowej, zmarł prawdopodobnie 24-48 godzin przed znalezieniem ciała. Drzwi do mieszkania były zamknięte na klucz, kiedy właściciel tam przyszedł. Teraz trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców - przekazała w rozmowie z reporterem TVN24 Bartłomiejem Ślakiem .