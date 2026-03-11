Logo TVN Warszawa
Zaczęło się na stacji paliw, skończy w sądzie

53-latek próbował się tłumaczyć, ale to nie dało. Stanie przed sądem
Nie zapłacił za paliwo, odpowie za jazdę bez uprawnień
Źródło: Policja Żuromin
Zatankował paliwo na stacji, ale przy kasie zapłacił jedynie za olej silnikowy. To był początek jego kłopotów. Później próbował tłumaczyć, że nie jechał autem. To nic nie dało. Stanie przed sądem, bo - jak się okazało - nie posiada prawa jazdy.

Na jedną ze stacji paliw w Żurominie przyjechał mężczyzna, który zatankował auto, a następnie przy kasie poprosił o olej silnikowy, za który zapłacił. O paliwie jednak kasjerowi nie wspomniał. Odjechał ze stacji, a sprawą zajęli się policjanci.

"Policjant do spraw wykroczeń ustalił właściciela samochodu. Wezwany na przesłuchanie w sprawie złożonego zawiadomienia o kradzieży paliwa mieszkaniec powiatu żuromińskiego poinformował, że jego zdaniem sprawa jest już nie aktualna, gdyż za paliwo miał już zapłacić" - przekazuje w komunikacie st. asp. Tomasz Łopiński z policji w Żurominie. "Gdy funkcjonariusz poinformował go, że należy wyjaśnić jeszcze wątek kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą prawa jazdy, zaskoczony i zdenerwowany 53-latek zaprzeczył, aby kiedykolwiek kierował samochodem. Stwierdził, że na stację nie przyjechał. Według niego samochód już tam stał, a on tylko go zatankował i nie pamięta, żeby również odjeżdżał, wskazując na… nadgorliwość policjanta" - dodaje.

53-latek próbował się tłumaczyć, ale to nic nie dało. Stanie przed sądem
53-latek próbował się tłumaczyć, ale to nic nie dało. Stanie przed sądem
Źródło: Policja Żuromin

Czeka go wizyta w sądzie

53-latek uprawnienia stracił kilka lat temu za jazdę w stanie nietrzeźwości. W 2024 roku został już raz zatrzymany, gdy prowadził auto.

Teraz stanie przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień w warunkach recydywy.

Grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna do 30 tysięcy złotych oraz obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów na okres od sześciu miesięcy do trzech lat.

Telefon wysłał powiadomienie o wypadku. Kierowca ma duże kłopoty

Telefon wysłał powiadomienie o wypadku. Kierowca ma duże kłopoty

Pijany i bez prawa jazdy uciekał przed radiowozem

Pijany i bez prawa jazdy uciekał przed radiowozem

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Żuromin

