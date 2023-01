Zaparkował, by rozładować towar. Wtedy z auta zniknęła gotówka, kradzież nagrała kamera

Rzecznik przekazał, że do zdarzenia doszło w środę rano. - Prowadzący działalność gospodarczą mieszkaniec Żuromina podjechał dostawczakiem z towarem przed swój sklep. Gdy wszedł do pomieszczenia, jego samochodem, a raczej wnętrzem i pozostawionymi pieniędzmi zainteresował się przechodzący mężczyzna. Wykorzystując chwilę nieuwagi właściciela, przechodzień ukradł z fotela pasażera 700 złotych. Po powrocie do samochodu 54-letni żurominianin zorientował się, że pieniądze zniknęły - wskazał policjant.