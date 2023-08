Portfel z zawartością czeka na właściciela

Na chodniku znalazła portfel i oddała policjantom. Nie sprawdzała nawet, co w nim jest. Portfel na właściciela czeka teraz w komendzie. Policja przypomina, co należy zrobić w przypadku znalezienia pieniędzy czy dokumentów.

- Do komendy policji przyszła młoda dziewczyna, która poinformowała, że na chodniku przy ulicy Targowej w Żurominie znalazła portfel. Nie sprawdzała, co jest w środku, tylko od razu oddała. Jak się okazało w portfelu była pewna kwota pieniędzy - informuje asp. Tomasz Łopiński z żuromińskiej policji. - Właściciel zguby proszony jest o zgłoszenie się do Komendy Powiatowej Policji w Żurominie przy ulicy Warszawskiej 8. Zachęcamy by poprzedzić swoją wizytę w jednostce policji telefonem pod numerem 506 904 834 - dodaje.