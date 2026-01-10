"Powiedział żonie, że czuje piekący ból i zasłabł". Życie uratował mu policjant

Policjant uratował mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zdarzenie miało miejsce 2 stycznia, kiedy to post. Arkadiusz Lewiński przejeżdżał przez Zieluń. "Jadąc ulicą Świętojańską, zauważył zaparkowany na drodze pojazd, przy którym stało kilka zdenerwowanych osób. Podszedł do grupy, pytając, czy może w jakiś sposób pomóc. Jedna z osób odpowiedziała, że w samochodzie jest jej mąż, który chwilę wcześniej złapał się za klatkę piersiową" - wskazuje podkom. Katarzyna Maruszewska z policji mazowieckiej.

Z relacji służb wynika, że mężczyzna powiedział wówczas żonie, iż czuje piekący ból, a następnie zasłabł.

Policja: "nie reagował i nie oddychał"

Funkcjonariusz podszedł do siedzącego za kierownicą nieprzytomnego mężczyzny, aby ocenić czynności życiowe. "72-latek nie reagował i nie oddychał. Policjant polecił kobiecie zadzwonić na numer alarmowy, a sam natychmiast wyciągnął mężczyznę z auta, ułożył na poboczu i rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową" - wyjaśnia podkom. Maruszewska.

Po około 10 minutach, podczas których policjant nie przerywał podjętych czynności, na miejsce przybyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zieluniu, którzy dysponowali Automatycznym Defibrylatorem Zewnętrznym.

"Pamiętajmy, że często dzięki szybkiej interwencji jesteśmy w stanie uratować komuś życie, a szybkie działania są kluczowe w wielu sytuacjach, zwłaszcza podczas zawału, kiedy to szybka pomoc znacznie zwiększa szanse na przeżycie i powrót do zdrowia" - apeluje policjantka.

Funkcjonariusz wraz z strażakami kontynuował resuscytację mężczyzny, przy jednoczesnym użyciu AED, do momentu aż udało się im przywrócić funkcje życiowe. Karetka, która przyjechała na miejsce, przewiozła seniora do szpitala.

Policjant ratował mężczyznę, który miał zawał Źródło: Policja Mazowiecka