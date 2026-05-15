Jechał slalomem, pijany zasnął na stacji benzynowej

Do zdarzenia doszło we wtorek. Kierowcy podróżujący drogą wojewódzką 563 z Żuromina do Kuczborka zauważyli jadącego slalomem Seata. Powiadomili policję.

"Funkcjonariusze odnaleźli auto na stacji benzynowej, gdzie 38-letni kierowca spał za kierownicą. Obudzili go policjanci. Badanie trzeźwości wykazało prawie 2,5 promila alkoholu w jego organizmie, a monitoring potwierdził, że to on prowadził pojazd. Okazało się, że mężczyzna jest recydywistą - w 2018 roku był już skazany za to samo przestępstwo" - przekazał starszy aspirant Tomasz Łopiński z żuromińskiej policji.

Zatrzymany 38-latek usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał i ponownie odpowie przed sądem.