Jechał slalomem, pijany zasnął na stacji benzynowej

Jechał slalomem, zasnął na stacji benzynowej
Źródło wideo: KPP Żuromin
Źródło zdj. gł.: KPP Żuromin
Policjanci z Żuromina (województwo mazowieckie) zatrzymali pijanego kierowcę. Mężczyzna spał w samochodzie na stacji benzynowej. Już wcześniej był karany za jazdę pod wpływem alkoholu.

Do zdarzenia doszło we wtorek. Kierowcy podróżujący drogą wojewódzką 563 z Żuromina do Kuczborka zauważyli jadącego slalomem Seata. Powiadomili policję.

"Funkcjonariusze odnaleźli auto na stacji benzynowej, gdzie 38-letni kierowca spał za kierownicą. Obudzili go policjanci. Badanie trzeźwości wykazało prawie 2,5 promila alkoholu w jego organizmie, a monitoring potwierdził, że to on prowadził pojazd. Okazało się, że mężczyzna jest recydywistą - w 2018 roku był już skazany za to samo przestępstwo" - przekazał starszy aspirant Tomasz Łopiński z żuromińskiej policji.

Zatrzymany 38-latek usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał i ponownie odpowie przed sądem.

Źródło: tvnwarszawa.pl
