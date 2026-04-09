Okolice Znaleziono zwłoki. Zatrzymania i zarzuty "uprowadzenia połączonego ze szczególnym udręczeniem"

Do zatrzymań doszło w gminie Ciechanów Źródło: Google Maps

Adrian P., mieszkaniec Ciechanowa, zaginął 31 marca tego roku. W trakcie policyjnych poszukiwań, które prowadzone były od chwili zgłoszenia zaginięcia 23-latka, w środę w miejscowości Władysławowo niedaleko Ciechanowa odnalezione zostały zwłoki młodego mężczyzny o nieustalonej na razie tożsamości.

Siedem osób zatrzymanych

W międzyczasie policja zatrzymała do wyjaśnienia siedem osób. Śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie. - Na chwilę obecną pięciu osobom przedstawione zostały zarzuty. Są one podejrzane w śledztwie, dotyczącym uprowadzenia połączonego ze szczególnym udręczeniem - powiedział w czwartek Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku, której podlega ciechanowska prokuratura.

Jak przyznał, postępowanie to ma związek z zaginięciem 31 marca Adriana P. oraz z odnalezieniem 8 kwietnia zwłok młodego mężczyzny. - Na razie nie można jednoznacznie stwierdzić, czyje są to zwłoki. Pewne poszlaki wskazują, że może to być poszukiwany 23-latek, jednak konieczne są dalsze czynności procesowe, żeby zweryfikować tożsamość tej osoby - zaznaczył prokurator Maliszewski.

Wyjaśnił, że pięć osób, którym w ramach śledztwa przedstawione zostały zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, a także narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to mieszkańcy powiatu ciechanowskiego w wieku od 20 do 42 lat, które wcześniej się znały. Za czyny opisane w zarzutach grozi od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

- Dwie z tych osób zostały już tymczasowo aresztowane. Wobec trzech pozostałych wnioski o taki środek zapobiegawczy sąd ma rozpoznać jeszcze w czwartek - dodał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku.

"Sprawa jest skomplikowana"

Zaznaczył, iż z uwagi na dobro śledztwa i planowane czynności nie może ujawnić więcej szczegółów sprawy, w tym czy podejrzani składali wyjaśnienia i jakiej ewentualnie treści. - Mogę powiedzieć tylko, że sprawa jest skomplikowana pod względem faktycznym - przyznał.

Na przyszły tydzień planowana jest sekcja zwłok odnalezionych w trakcie poszukiwań Adriana P., przy czym prokuratura nie wyklucza, że być może wcześniej uda się dokonać ostatecznej weryfikacji. Prokurator nie ujawnił, czy odnalezione zwłoki nosiły widoczne ślady obrażeń.

Rzecznik płockiej prokuratury okręgowej dodał, że z uwagi na charakter sprawy prawdopodobnie zostanie ona przejęta tam do dalszego prowadzenia z ciechanowskiej prokuratury rejonowej.

