Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Znaleziono zwłoki. Zatrzymania i zarzuty "uprowadzenia połączonego ze szczególnym udręczeniem"

Prokuratura w Ciechanowie prowadzi śledztwo w sprawie "uprowadzenia połączonego ze szczególnym udręczeniem". Sprawa ma związek z zaginięciem Adriana P. oraz odnalezieniem zwłok młodego mężczyzny, którego tożsamość jest obecnie ustalana, w miejscowości Władysławowo. Zarzuty usłyszało już pięć osób - grozi im od pięciu do 25 lat więzienia.

Adrian P., mieszkaniec Ciechanowa, zaginął 31 marca tego roku. W trakcie policyjnych poszukiwań, które prowadzone były od chwili zgłoszenia zaginięcia 23-latka, w środę w miejscowości Władysławowo niedaleko Ciechanowa odnalezione zostały zwłoki młodego mężczyzny o nieustalonej na razie tożsamości.

Siedem osób zatrzymanych

W międzyczasie policja zatrzymała do wyjaśnienia siedem osób. Śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie. - Na chwilę obecną pięciu osobom przedstawione zostały zarzuty. Są one podejrzane w śledztwie, dotyczącym uprowadzenia połączonego ze szczególnym udręczeniem - powiedział w czwartek Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku, której podlega ciechanowska prokuratura.

Jak przyznał, postępowanie to ma związek z zaginięciem 31 marca Adriana P. oraz z odnalezieniem 8 kwietnia zwłok młodego mężczyzny. - Na razie nie można jednoznacznie stwierdzić, czyje są to zwłoki. Pewne poszlaki wskazują, że może to być poszukiwany 23-latek, jednak konieczne są dalsze czynności procesowe, żeby zweryfikować tożsamość tej osoby - zaznaczył prokurator Maliszewski.

Wyjaśnił, że pięć osób, którym w ramach śledztwa przedstawione zostały zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, a także narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to mieszkańcy powiatu ciechanowskiego w wieku od 20 do 42 lat, które wcześniej się znały. Za czyny opisane w zarzutach grozi od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

- Dwie z tych osób zostały już tymczasowo aresztowane. Wobec trzech pozostałych wnioski o taki środek zapobiegawczy sąd ma rozpoznać jeszcze w czwartek - dodał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku.

"Sprawa jest skomplikowana"

Zaznaczył, iż z uwagi na dobro śledztwa i planowane czynności nie może ujawnić więcej szczegółów sprawy, w tym czy podejrzani składali wyjaśnienia i jakiej ewentualnie treści. - Mogę powiedzieć tylko, że sprawa jest skomplikowana pod względem faktycznym - przyznał.

Na przyszły tydzień planowana jest sekcja zwłok odnalezionych w trakcie poszukiwań Adriana P., przy czym prokuratura nie wyklucza, że być może wcześniej uda się dokonać ostatecznej weryfikacji. Prokurator nie ujawnił, czy odnalezione zwłoki nosiły widoczne ślady obrażeń.

Rzecznik płockiej prokuratury okręgowej dodał, że z uwagi na charakter sprawy prawdopodobnie zostanie ona przejęta tam do dalszego prowadzenia z ciechanowskiej prokuratury rejonowej.

Przeczytaj także: Ponad 70 policjantów, Black Hawk i antyterroryści w akcji. 11 osób zatrzymanych

Klatka kluczowa-346720
Kilkudziesięciu policjantów weszło we wtorek rano do dziewięciu domów, mieszkań i nieruchomości na terenie Warszawy, Radomia i województwa świętokrzyskiego. Zatrzymali 11 osób
Źródło: KWP zs. w Radomiu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaPolicja
Czytaj także:
SKM pokazała niebezpieczną sytuację na torach
"Wybierz bezpieczne przejście. Twoje życie jest warte więcej niż te kilka minut"
Mokotów
Tablice rejestracyjne zasłonięte gruzem
Zakrył tablice workami z gruzem. Gorzko pożałował
Mokotów
Zaatakował matkę i jej partnera młotkiem
Policja: 19-latek zaatakował młotkiem śpiącą matkę i jej partnera
Żoliborz
Przekonywał że jest w trudnej sytuacji
"Książę z Dubaju" nie miał na paliwo, oferował biżuterię w kolorze złota
Ursynów
Uderzył w bariery i dachował
Samochód roztrzaskany w Konotopie. Służby interweniowały w nocy
Okolice
Od ponad tygodnia z wielu miejsc w Wawrze śmieci nie zostały odebrane
Gorące spotkanie w sprawie wywozu śmieci. Awaria systemu, brak kubłów i sterty odpadów
Artur Węgrzynowicz
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Kierowca z trzema zakazami, pasażerka poszukiwana
Okolice
Po raz czwarty startuje kampania edukacyjna "ZOOstaw, NIE porywaj"
"W 90 procentach te zwierzęta nie potrzebują ludzkiej pomocy"
Praga Północ
Areszt dla podejrzanego o uduszenie 14-latki w Kępnie (zdjęcie ilustracyjne)
Przyszli z maczetą i zaatakowali. Powodem była narodowość ofiar
Okolice
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
"Zabieramy dzikom przestrzeń, a potem mówimy o problemie"
Śródmieście
Kierowca BMW złamał zakaz prowadzenia i miał już wyrok za podobne przestępstwo
Jechali za szybko, ale to nie był ich największy problem
Okolice
Auto na zlikwidowanym parkingu przy stacji kolejowej w Józefowie
Parking zlikwidowali, auto zostało
Dariusz Gałązka
Sztandar 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty przejdzie renowację
Sztandar przetrwał ukryty w bańce, zbierają na jego renowację
Okolice
Ambulans zderzył się z szynobusem
Karetka zderzyła się z szynobusem
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
"Policjant" zabrał sejf z gotówką
Ursynów
Dworzec Zachodni otwarty
Kolejarze zamykają kładkę na Dworcu Zachodnim
Wola
Policyjny Black Hawk nad budynkiem w Warszawie
70 policjantów, Black Hawk i antyterroryści w akcji. Nowe informacje
Wola
Zatrzymania w sprawie oszustw typu BEC
Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali 13 osób
Okolice
Pożar hali pod Czosnowem
Spłonęła hala magazynowa pod Warszawą
Okolice
Gala z okazji "Mazowieckich Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego"
"Adam Struzik chroni swoich". Chcą kontroli umów w urzędzie
Śródmieście
Szpital im. K. Jonschera w Poznaniu
Trafił w ciężkim stanie do szpitala. Nie żyje pięciomiesięczny chłopiec
TVN24
Poszukiwany za zabójstwo 46-latek zatrzymany
Zadzwoniła po pomoc, dostała cios nożem w plecy. Wyrok
Okolice
Śmierć ciężarnej w szpitalu przy Madalińskiego
Policja w szpitalu przy Madalińskiego
Jakub Stachowiak
Pożar w miejscowości Nowy Wilków
Pożar przyczepy kempingowej. Jedna osoba nie żyje
Okolice
W samochodzie podejrzanego znaleziono pistolet na kulki
Pokłócił się z właścicielem baru. Wyciągnął pistolet na kulki
Wawer
Parking przy ulicy Leszno 32, z którego nie mogą korzystać mieszkańcy, którzy nie są członkami stowarzyszenia
Parking przy bloku tylko dla członków stowarzyszenia
Alicja Glinianowicz
Podejrzani o włamanie zatrzymani
Przecięli kłódki i łańcuchy. Ich łupem padły rowery i hulajnogi
Wola
Kamienica przy ulicy Chmielnej została zabytkiem
Powstała dla zamożnego mieszczaństwa, trafiła do rejestru zabytków
Wola
Problem z odbiorem śmieci i dziki w Wawrze
Niebezpieczne spotkania w stolicy. Dlaczego nie można dokarmiać dzików
Katarzyna Kędra
Dachował uciekając przed policją
W ciągu 24 godzin został dwa razy zatrzymany. Powód był ten sam
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki