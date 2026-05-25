Okolice Świadek zauważył pijanego kierowcę, alkomat pokazał 3,5 promila

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód

Oficer dyżurny Komisariatu Policji w Tarczynie otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym kierującym, który z miejscowości Kotorydz jechał w kierunku Piaseczna. Na miejsce wysłał funkcjonariuszy.

- Toyota została zatrzymana w miejscowości Złotokłos na ulicy 3 Maja. Okazało się, że za jej kierownicą siedzi 56-latek. Badanie alkomatem wykazało, że ma on blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie - przekazała w komunikacie oficer prasowa policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Brak badań

Sprawdzenie w policyjnym systemie wykazało, że auto, którym poruszał się mężczyzna, nie miało ważnych badań technicznych. W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny.

- Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Materiał dowodowy skompletowany w tej sprawie pozwolił na przedstawienie 56-latkowi zarzutu karnego dotyczącego kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości - dodała podkomisarz Gąsowska.

Kierowca miał blisko 3,5 promila Źródło zdjęcia: KPP w Piasecznie