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Okolice

Kierowca autobusu uderzył w samochód z rodziną w środku i odjechał

Niebezpieczna jazda kierowcy autobusu
Kolizja z udziałem autobusu, Piaseczno (Mazowieckie)
Źródło wideo: Kontakt24 / HubertT
Źródło zdj. gł.: HubertT/Kontakt24
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Niebezpieczny manewr autobusu miejskiego linii 728 zakończył się kolizją w okolicach Piaseczna. Kierowca miał wcześniej przejechać podwójną linię ciągłą i wyprzedzać na przejściu dla pieszych. Po zderzeniu się nie zatrzymał. Sprawą zajmuje się policja.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Z redakcją Kontakt24 skontaktował się nasz czytelnik, pan Hubert. Jak poinformował, był uczestnikiem kolizji z udziałem autobusu miejskiego linii 728.

- W zeszłą środę, 26 sierpnia, byłem uczestnikiem niebezpiecznej sytuacji na drodze w okolicach Piaseczna. Jechałem z żoną i dzieckiem, za nami był ten autobus. W pewnym momencie zaczął nas wymijać ze znaczną prędkością, mimo że było ograniczenie do 30 i linia ciągła. Wracając na prawidłowy pas staranował mój samochód i niemal zderzył się czołowo z innym pojazdem. Tamten musiał hamować - zaczął.

Kierowca autobusu się nie zatrzymał

Na nagraniu, które udostępnił nam pan Hubert, wyraźnie widać, jak kierowca autobusu oprócz tego, że doprowadza do kolizji, to jeszcze popełnia szereg innych wykroczeń: przekroczenie dozwolonej prędkości, przejazd przez podwójną linię ciągłą, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych.

Pan Hubert dodał, że kierowca autobusu nie zatrzymał się, tylko dalej kontynuował jazdę. - Mimo moich sygnałów świetlnych i próby zatrzymania, odjechał. Zatrzymywał się na przystankach, wysadzając ludzi, a gdy jego trasa się skończyła, to jest w miejscowości Henryków Urocze, zamiast pojechać na pętlę, zawrócił na rondzie i pojechał dalej. Wiedział, że źle zrobił - relacjonował nasz czytelnik.

"Będzie musiał liczyć się z konsekwencjami"

Sprawa została zgłoszona policji. Podkomisarz Magdalena Gąsowska potwierdza, że kierowca autobusu, po spowodowaniu kolizji przy ulicy Mrokowskiej w Złotokłosie, nie zatrzymał się. - Pokrzywdzony 35-latek został już przesłuchany w tej sprawie. Przebieg zdarzenia zarejestrowała kamera samochodowa pokrzywdzonego. Zapis ten wyraźnie wskazuje, że kierowca autobusu nie tylko stworzył zagrożenie, doprowadzając do kolizji, ale popełnił również szereg innych wykroczeń - powiedziała policjantka. - Będzie musiał liczyć się z konsekwencjami - dodała.

Komenda w Piasecznie wystąpiła do przewoźnika o informację, kto tego dnia kierował tym autobusem. - Prowadzimy czynności wyjaśniające - wskazała podkomisarz Gąsowska.

Zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do przewoźnika. Do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: asz, dg
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Tagi:
Wypadki i kolizje w Warszawie
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