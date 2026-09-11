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Okolice

Zlekceważył trzymiesięczny zakaz, dostał pięcioletni. Czekają go też kurs i egzaminy

Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Prawo jazdy zatrzymane na trzy miesiące, za dalszą jazdę można je stracić na pięć lat
Źródło wideo: KSP
Źródło zdj. gł.: KSP
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Wsiadł za kierownicę, mimo że ma na trzy miesiące zatrzymane prawo jazdy. I stracił je teraz na pięć lat. Czekają go też powtórki kursu i egzaminów.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę osobowego Renault. Okazało się, że mężczyzna wsiadł za kierownicę w okresie obowiązującego trzymiesięcznego zatrzymania prawa jazdy. Nie wiedział, że zmieniły się przepisy.

"Dotychczas jazda w okresie trzymiesięcznego zakazu kończyła się wydłużeniem tego okresu o kolejne trzy miesiące. Teraz, jeżeli kierowca zdecyduje się prowadzić pojazd mimo wydanej decyzji o czasowym zatrzymaniu prawa jazdy, starosta wyda decyzję o cofnięciu wszystkich uprawnień do kierowania na okres pięciu lat" - informuje st. asp. Monika Księżopolska z węgrowskiej policji.

Po pięciu latach kurs i egzaminy

Co więcej, po upływie pięciu lat, kierowca nie odzyskuje automatycznie dokumentu. Aby ponownie usiąść za kierownicą musi przejść całą procedurę - tak, jak osoba ubiegająca się o prawo jazdy pierwszy raz, czyli odbyć kurs oraz zdać egzaminy teoretyczny i praktyczny.

Dalsze prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień jest już przestępstwem.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaDrogi w Polsceprawobezpieczeństwo
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