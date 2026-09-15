Okolice Miał cztery zakazy prowadzenia i był poszukiwany. Mimo tego kierował ciężarówką Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

"Nie bez przyczyny mają zakaz prowadzenia". Policjanci coraz częściej stosują wobec nich tryb przyspieszony Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Wołomin

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Policjanci z wołomińskiej drogówki, patrolując drogę ekspresową S8 na wysokości Zielonki, zwrócili uwagę na nieprawidłowo zaparkowaną ciężarówkę wraz z naczepą.

Za kierownicą siedział 37-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego. Policjanci sprawdzili jego dane w systemach informatycznych. Wynik kontroli był zaskakujący.

Miał zakazy i był poszukiwany

"Ustalono, że mężczyzna prowadził wielotonowy pojazd po drodze ekspresowej, pomimo obowiązujących go czterech sądowych zakazów (...). To jednak nie wszystko. Okazało się także, że 37-latek jest poszukiwany celem doprowadzenia do aresztu śledczego na podstawie postanowień dwóch sądów" - wymieniła asp. szt. Aneta Nasiłowska z Komendy Rejonowej Policji w Wołominie.

Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z art. 244 Kodeksu karnego, dotyczącego niestosowania się do orzeczonych przez sądy zakazów prowadzenia pojazdów.

37-latek został zatrzymany Źródło zdjęcia: KPP Wołomin

Trafił przed sąd

37-latek został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Wołominie. "Sąd uznał go za winnego i wymierzył mu karę dwóch lat pozbawienia wolności oraz orzekł dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - poinformowała Nasiłowska.

Dodatkowo mężczyzna został zobowiązany do zapłaty 15 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także 35 tysięcy złotych nawiązki. Sąd obciążył go również kosztami procesu.

Jak przekazała policja, po ogłoszeniu wyroku 37-latek trafił do zakładu karnego, zgodnie z wcześniejszymi nakazami doprowadzenia.