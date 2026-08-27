Pościg za mężczyzną. Policja oddała strzały
- Około godziny 19.10 w rejonie parku miejskiego policjanci zauważyli mężczyznę, wobec którego mieli informacje, że zajmuje się on obrotem narkotykami - mówi nam aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. - Mężczyzna ten nie był poszukiwany, był typowany do obrotu środkami odurzającymi - zastrzegła.
"Użyto wszystkie możliwe środki przymusu bezpośredniego"
W momencie, gdy funkcjonariusze chcieli zatrzymać mężczyznę, ten podjął próbę ucieczki. Mundurowi ruszyli w pościg. - W czasie prób zatrzymania zostały użyte wszystkie możliwe środki przymusu bezpośredniego - przyznaje policjantka.
W trakcie działań w rejonie ulicy Kilińskiego funkcjonariusze oddali strzały ostrzegawcze w powietrze. Wcześniej użyto wobec uciekiniera m.in. gazu.
W związku ze sprawą policjanci zatrzymali łącznie trzy osoby - dwóch mężczyzn i jedną kobietę. - W sprawie będzie prowadzone śledztwo. W dniu dzisiejszym materiały sprawy zostaną przekazane do prokuratury - podała aspirant sztabowy Nasiłowska.