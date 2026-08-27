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Pilne
Radosław Piesiewicz zatrzymany
Radosław Piesiewicz zatrzymany
Okolice

Pościg za mężczyzną. Policja oddała strzały

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Pościg policyjny w Zielonce (zdjęcie ilustracyjne)
Pościg policyjny w Zielonce (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W środę w godzinach popołudniowych w podwarszawskiej Zielonce policjanci prowadzili pościg za mężczyzną zamieszanym w sprawy narkotykowe. Podczas akcji padły strzały ostrzegawcze. Funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby.

- Około godziny 19.10 w rejonie parku miejskiego policjanci zauważyli mężczyznę, wobec którego mieli informacje, że zajmuje się on obrotem narkotykami - mówi nam aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. - Mężczyzna ten nie był poszukiwany, był typowany do obrotu środkami odurzającymi - zastrzegła.

"Użyto wszystkie możliwe środki przymusu bezpośredniego"

W momencie, gdy funkcjonariusze chcieli zatrzymać mężczyznę, ten podjął próbę ucieczki. Mundurowi ruszyli w pościg. - W czasie prób zatrzymania zostały użyte wszystkie możliwe środki przymusu bezpośredniego - przyznaje policjantka.

W trakcie działań w rejonie ulicy Kilińskiego funkcjonariusze oddali strzały ostrzegawcze w powietrze. Wcześniej użyto wobec uciekiniera m.in. gazu.

W związku ze sprawą policjanci zatrzymali łącznie trzy osoby - dwóch mężczyzn i jedną kobietę. - W sprawie będzie prowadzone śledztwo. W dniu dzisiejszym materiały sprawy zostaną przekazane do prokuratury - podała aspirant sztabowy Nasiłowska.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w WarszawieNarkotyki
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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